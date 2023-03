Con el objetivo de valorar y elogiar el papel de la mujer en la sociedad y su labor en la promoción de la igualdad de género en todos los niveles, Vanguardia, con el apoyo de Neomundo, se realiza el foro “Mujeres con Berraquera”.

La actriz y activista colombiana Johanna Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna, será la oradora principal del evento, mientras que Xiomara Montañez, editora de Vanguardia; Paola Esteban, periodista de Vanguardia; y Amanda Jaimes, gerente del Canal TRO, serán las moderadoras de cada uno de los paneles de invitadas, que contarán con la presencia de mujeres que han sabido vencer la adversidad, que han construido sus emprendimientos desde experiencias retadoras y que han salido adelante venciendo todas aquellas circunstancias que muchos ni siquiera imaginarían afrontar.

Entre las invitadas especiales a este evento estarán la deportista paralímpica Johanis Menco; la CEO de Negrón Chocolatería y Floristería; Laura Negrón; la gerente general de Neomundo Centro de Convenciones Tatiana Pardo, y la coach nutricional y deportiva Alejandra Ardila.

Precisamente, le preguntamos a Joanis Menco, Male Ardila, Laura Negrón y Carolina García (Ceo de Chippers) cuáles han sido esos momentos que más ha requerido de su “berraquera” para salir adelante.

Esto nos respondieron

La empresaria Laura Negrón asegura que ha tenido dos momentos fundamentales en los cuales tuvo que mostrar su “berraquera”: “uno, cuando estaba apenas empezando y tuve que irme de la casa. Me tocó buscar donde me recibieran y dónde podía hacer los ramos. Fue algo muy retador”, comenta Laura. Dice que el segundo momento más importante fue cuando fue seguir siendo socia de su exesposo: “fue un reto largo, de unos seis meses duros, donde entendimos que el divorcio era el divorcio, pero éramos socios y papás”. Actualmente, Laura está felizmente casada.

El momento que más “berraquera” requirió de la deportista paralímpica Joanis Menco fue cuando se enteró de que su pierna sería amputada. “Para mí ese momento la vida se me terminó por completo. Me dije: ya no voy a volver a caminar, se me acabó el fútbol, se me acabó todo por completo, pero al pasar los días, sentí que estaba hecha para grandes cosas y saqué esa guerra que llevaba adentro”, cuenta Joanis. Se miró al espejo, lloró hasta decir no más, pero secó su rostro y comenzó a recobrar su vida.

La coach nutricional Male Ardila asegura que el momento en el que tuvo que mostrar su “berraquera” fue en el instante en que decidió no ejercer su carrera como abogada.

“Decidir ir tras mi sueño, apostarle a otro camino completamente distinto que no tenía nada que ver con la carrera que había estudiado, fue cuando más necesité esa berraquera”, subraya. Decirle a su familia que no ejercería su carrera requirió de mucho coraje y aunque para ellos fue difícil de entender, la apoyaron.

Carolina García, CEO de Chiper, señala que emprender requiere día a día de verdadera “berraquera” y tenacidad para salir adelante. Pero sin duda, la pandemia fue un momento muy difícil para ella y su negocio.

“De un día para otro se cerraban los mercados, los aeropuertos: nadie sabía qué iba a pasar y eso nos obligó a rediseñar muchos procesos al interior de la compañía que requirieron esa esa berraquera”, explica.

Además, Carolina recuerda que otro de los momentos más retadores lo vive en pleno este año debido a la inflación: “este mercado inflacionario exige pensar de una forma diferente el sostenimiento de la compañía, ¿cómo vas a llevarla al siguiente nivel?”.