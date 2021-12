Spotify presenta las canciones más escuchadas del año por generación

Una interesante forma de presentar 'las más escuchadas de este añoo', como importantes datos como 'Dákiti', el reggaetón sexy de Bad Bunny, una de las canciones más contagiosas del 2021, la canción más escuchada por usuarios de la generación Z (16-24) y por los millennials (25-44).

Al mismo tiempo, se encuentran datos como 'Te mando flores', el gran éxito que Fonseca lanzó hace 16 años y en 2021 fue una de las canciones con más reproducidas por los usuarios de la generación X (45-54) y los baby boomers.

Generación tras generación

En cuanto a lo más escuchado por la generación Z en Colombia este año, detrás de 'Dákiti', Bad Bunny logra el segundo y quinto lugar, con temas como 'Yonaguni' y 'La noche de anoche' que realiza junto a la española Rosalía.

La tercera canción más escuchada para Juhn y Mike Towers con 'Bandido', mientras que Raw Alejandro logró contar con varias canciones en el top 10 comenzando con 'Todo de ti' en el cuarto lugar, 'Reloj' que realiza con Anuel en el noveno lugar y '2/catorce' junto a Mr. Naisagai en el lugar número diez.

Jhay Cortez con Los Legendarios y Wisin para el tema 'Fiel', así como Fied, Sky Rompiendo con 'Chimbita', hacen parte de este top 10, donde el J Balvin se hizo presente en el octavo luvar con 'Qué más pues?' junto a María Becerra.

En concordancia con los Zs en el mundo, Bad Bunny se consagra como el estandarte global de esta generación, siendo el artista principal de los centennials también en Colombia, seguido de J Balvin y Rauw Alejandro.

Los millennials también prefieren a Bad Bunny con esas mismas tres canciones dentro del top 10, encabezado por 'Dákiti'. No existen muchas diferencias entre estas dos generaciones, salvo el ingreso de 'Hawái' de Maluma en el quinto lugar, así como 'Pareja del año' de Myke Towers y Sebastian Yatra en el número diez.

Maluma es el preferido por la generación X, su canción 'Hawái' fue la número uno, seguido por 'Todo de ti' de Rauw Alejandro, 'Dákiti' en el tercer lugar, mientras que uno de los grandes clásicos de The Police, 'Every breath you take', fue la cuarta más escuchada por esta generación a través del servicio de Spotify.

Camilo ocupó el quinto lugar con 'Vida de rico', seguido de Fonseca por 'Te mando flores', Karol G con 'Bichota' y Silvestre Dangond con 'Las locuras mías'.

El clásico salsero de Dimensión Latina, 'Llorarás', encabeza el top 10 de los más escuchados por los baby boomers colombianos en 2021. En seguida, 'Dákiti' de Bad Bunny y Jhay Cortez, 'Te mando flores' de Fonseca, 'Hawái' de Maluma, 'Todo de ti' de Rauw Alejandro.

Se caracterizan por su amor a los clásicos, como 'Me dediqué a perderte' de Alejandro Fernández, 'Nuestro juramento' de Julio Jaramillo, 'Una aventura' del Grupo Niche, 'Abrázame muy fuerte' de Juan Gabriel y 'Amarte más no pude' de Diomedes Diaz.

Además de la música, hay otras tendencias en audio que son distintivas entre generaciones. Los Zs son oyentes asiduos de los sonidos ASMR (llamado en español 'Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma'), un conjunto de sonidos suaves y sutiles, que evocan una sensación de relajamiento y placer, y que en muchos casos los ayuda a conciliar el sueño. Mientras que las generaciones mayores se inclinan más por los podcasts.