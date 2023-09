20 años después, NSYNC prepara su regreso a los escenarios con una nueva canción

Back in the Studio. Better Place out 9/29. pic.twitter.com/W9Y2fYToXg

El film parece presentar el escenario perfecto para la ansiada reunión, ya que narrará la aventura de Ramón en la búsqueda de sus hermanos perdidos para reagrupar a su antigua banda, BroZone. En un avance de la película, uno de estos hermanos, interpretado por Troye Sivan, hace guiños a varias bandas juveniles icónicas del pasado.

El personaje de Floyd comenta en la versión para Hispanoamérica, "Ramón, ya no somos como NSYNC, alguna vez tuvimos la fuerza de Magneto, pero ahora parecemos más... Mercurio", mientras que en la versión en inglés hace referencias a One Direction, Backstreet Boys y Boys to Men.

Esta reunión no marcaría la primera colaboración de Timberlake con la serie de Trolls, ya que previamente interpretó la exitosa canción "CAN'T STOP THE FEELING!", la cual no solo se volvió un hit de la película, sino también una de las canciones más populares de Timberlake, acumulando más de 1695 millones de vistas en YouTube. Ahora, con el potencial respaldo de Kirkpatrick, Fatone, Bass y Chasez, el éxito parece estar garantizado.

Aunque la última aparición de los cinco integrantes de NSYNC fue en 2018, cuatro de ellos se reunieron en 2019 para una actuación especial en el show de Ariana Grande en Coachella, donde interpretaron "Break up with your girlfriend, I'm bored" de Ariana y "Tearin' Up My Heart", un clásico de NSYNC.