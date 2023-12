5 estrategias para dominar la volatilidad del mercado

Este es un aspecto sustancial que tienen los mercados financieros como forex mercado , que puede tener resultados tanto positivos como negativos para sus inversores.

Los gráficos analizan la dinámica cambiante del precio de un instrumento financiero a lo largo del tiempo, sirviendo como un indicador visual de la volatilidad del mercado, como, por ejemplo, el xau/usd grafico .

La volatilidad se cuantifica comúnmente mediante la desviación estándar del rendimiento del instrumento durante un período específico. Un nivel elevado de volatilidad sugiere cambios rápidos en el precio del instrumento financiero, mientras que una volatilidad baja indica una mayor estabilidad en el valor.

¿Qué causa la volatilidad del mercado?

Esto puede ocurrir por diversos factores, entre los cuales se encuentran: las condiciones económicas, la inestabilidad en el ámbito político y el sentimiento de los inversores.

También, los eventos económicos, como cambios en las tasas de interés, la inflación y el PIB pueden tener un impacto significativo en la volatilidad del mercado.

¿Cómo tener un dominio mejor de la volatilidad del mercado?

Ten conocimiento de tu perfil de riesgo

Para lograr el dominio de la volatilidad del mercado debes tener conocimiento de cuál es tu perfil de riesgo. Lo recomendable siempre será no comenzar a invertir sin antes tener conocimiento de tu perfil de riesgo.

Esto puede ser tan sencillo como conocer cuál es tu objetivo financiero, horizonte, capacidad financiera y tolerancia a las caídas. Asesórate y analiza cuánta es la pérdida que estás dispuesto a soportar (en al menos un año) para que alcances tus objetivos financieros.

Revisa tu horizonte

El horizonte de una inversión está muy relacionado con el objetivo. Si, por ejemplo, sabemos que el horizonte de nuestra inversión es de 10 años, nos debería importar poco los vaivenes de unos meses.

Si has sido optimista con tu horizonte y este realmente es de un plazo más corto, entonces puedes aprovechar el susto que provocan los vaivenes del mercado para que ajustes tu objetivo. Esto porque en nuestros horizontes más cortos nuestros algoritmos van a recomendar un perfil más prudente.

En teoría, cuanto más extenso sea tu horizonte, más riesgo puedes tomar ya que estos se diluyen con el tiempo. Por supuesto que debes entender si por el camino aceptarás caídas más altas o no. Recuerda que el mercado nos “paga” de forma rentable por aceptar la volatilidad.

Busca en tu pasado

Si ya has invertido en el pasado, puedes intentar anticipar tu comportamiento futuro examinando lo que realizaste en situaciones de caídas. ¿Qué hiciste en tu última crisis financiera?, ¿eres realmente capaz de soportar una caída (por más mínima que sea) para alcanzar tus objetivos de medio largo plazo?

Si no te encuentras preparado para invertir para el mediano/largo lo mejor podría ser no invertir. Incluso en tu perfil 0 no se encuentra libre de riesgo y la volatilidad histórica, aunque muy reducida se encuentra justo por debajo del 1% y en un año malo podrías tener que soportar hasta un 3% de caída.

Los inversores que hayan pasado por situaciones de volatilidad o caídas tienen conocimiento de que con el tiempo los mercados se recuperan por la tendencia natural alcista de estos y el mercado compensa con rentabilidad a largo plazo.

Concéntrate en lo que puedes controlar

Concéntrate en lo que sí puedes controlar, tus ahorros. Simplemente ahorrando de forma constante y aportándole a tu plan vas a estar poniendo la suerte de tu lado. Si estás seguro de que tu plan es el correcto, invierte en el siguiente, para reforzar más tus posibilidades de éxito.

Revisa tu situación financiera para superar la volatilidad del mercado

Una última estrategia para que domines la volatilidad del mercado es que revises tu situación financiera. En caso tal, las caídas de los mercados pueden ser de gran ayuda para entender mejor si nos encontramos capacitados para invertir.

Si sufres por el dinero invertido es que tal vez necesites ese dinero en el corto plazo. Ese es un error que debes corregir de inmediato: nunca inviertas el dinero que necesitamos para el corto plazo, ya que ante cualquier caída podemos asustarnos y lo venderemos en pérdidas.