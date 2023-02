Estados Unidos es un país de oportunidades, pero no es un lugar irreal donde el dinero lo regalan cada segundo, como la imagen que nos venden.

Óscar Quintero, uno de los creadores de COF&.

“Mi madre ha vivido en este país durante 20 años. La visitaba cada año, pero la pandemia me llevo a hacer una pausa en mi vida y a reorganizar todo. Con mi familia decidimos hacer un cambio total a nuestras vidas y concluimos que un cambio real lo haríamos viviendo en otro país. Nos decidimos por Estados Unidos porque ya nos era familiar y este país nos presentaba nuevas oportunidades”, cuenta este empresario santandereano en entrevista con Vanguardia .

Oscar migró a Estados Unidos con una Visa L1 que es algo como una visa para empresarios.

“En Colombia COF& no tiene cafés propios, entonces con Camilo decidimos emprender con nuestras propias tiendas de café “COF&” en Estados Unidos, aprovechando la fortaleza que tiene el café colombiano a nivel mundial y, más aún, la nueva tendencia de consumo de café “especial” a nivel mundial”.

“Diva no puede ser cualquiera”: Amparo Grisales sobre su eterna juventud

Óscar Quintero le explicó a Vanguardia cuáles serían, según su experiencia como empresario en Estados Unidos, las recomendaciones para abrir un negocio allí: lo primero es que desde el punto de vista social, el consejo es que si se desea vivir en una cultura diferente se debe ir dispuesto a integrarse y disfrutar. Querer llevarse las costumbres colombianas para convivir en una comunidad colombiana en Estados Unidos no tiene sentido y se sufre porque se anhela lo que se dejó atrás. Además, se limita la experiencia de convivir y conocer otra cultura que nos alimente como ciudadanos del mundo, aprender un nuevo idioma etc.

La segunda recomendación es vivir en estados que no estén saturados de comunidad latina ya que hay más oportunidades porque no hay tantas personas buscando lo mismo.

Como tercer punto, hay que tener “cero miedo al inglés”: el idioma se “aprende porque se aprende”, no hay otra opción. Y finalmente, desde el punto de vista económico, lo cierto es que este país presenta grandes oportunidades, pero no regala nada: hay que trabajar fuerte, pero se ven los resultados con tiempo y constancia. La imagen de que en Estados Unidos se llega y en un mes ya se es rico está muy lejos de la realidad, y si no se tiene claro se genera frustración y decepción.