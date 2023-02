Al fin sí vienen: RBD se presentaría en Medellín en dos fechas, ¿cuándo sería?

El anuncio que estaban esperando los seguidores de la banda mexicana RBD es casi un hecho: varios indicios muestran que Medellín será incluida en Rebelde Tour, la gira musical que tiene en vilo a varios países de América Latina.

Todo parece indicar que el anuncio por fin se dará y que las fechas de las presentaciones serían el 10 y el 11 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot.

Esta tarde hay una convocatoria en la que se hará el anuncio oficial.

Un trino del secretario de cultura ciudadana Álvaro Narváez, señalando que a las seis de la tarde de hoy se darán noticias, ha prendido la alegría de los amantes del grupo en Antioquia y Colombia.

“El progreso a través del arte y la cultura es un beneficio colectivo”, se lee en el trino del funcionario. Además del mensaje, Narváez incluyó un video con un fragmento de una presentación del grupo compuesto por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Desde el año pasado se ha especulado en redes sociales sobre la posibilidad de reunir al grupo y, una vez se confirmó la gira, sobre los países que estarían incluidos.

Apenas se supo que en el primer listado Colombia no estaba incluida, los fans y las personalidades de la música, entre ellas Karol G, comenzaron una campaña para traer e Medellín a los artistas.

La cercanía de la Bichota con Anahí es pública y evidente en redes sociales. En junio de 2022 la mexicana fue una de las invitadas al concierto que Karol G ofreció en Ciudad de México. Desde entonces los intercambios de likes y de elogios no han parado. Apenas supo de la no inclusión de Colombia en la gira, la cantante trinó “Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia”. El mensaje de respuesta de Anahí no dejó dudas de la amistad: un te amo en mayúsculas sostenidas seguido de corazones rojos.

La siguiente pista en esta historia fue el trino de Guillermo Rosas con un mensaje corto pero directo al corazón de los fans de la banda: “Lo vamos a lograr” precedido de una bandera de Colombia. Ahora todo parece indicar que el sueño de muchos se va a cumplir y en Medellín muchas gargantas entonarán Sálvame, Rebelde y Nuestro amor.