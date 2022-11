$!Alberto Linero: “Seríamos menos violentos si somos más espirituales”.

El nuevo libro de Alberto Linero, ‘Espiritualidad para humanos’ responde a una pregunta básica: cómo llegamos al entendimiento de que desarrollar la dimensión espiritual es justo lo que necesitamos para atravesar este mundo que, para algunos, pesa demasiado y, para otros, carece de sentido. “Lo que quiero es desmitificar un poco lo que llamamos espiritualidad porque algunas personas creen que espiritualidad es religión y como tienen alguna aversión a la religión entonces lo que hacen es tener aversión también a la espiritualidad”, explica Alberto Linero en entrevista con Vanguardia. Y quizá lo más interesante de ‘Espiritualidad para humanos’ es que no busca ese materialismo espiritual que algunas ocasiones seguimos como si de recetas se tratara. Alberto Linero pide al lector que se conecte consigo mismo, pero a un sentido más amplio y más profundo. Q'hubo Cali /Vanguardia Reconocida vidente aseguró que no queda mucho tiempo para el fin del mundo “Sin importar si somos ateos, agnósticos, religiosos de cualquier denominación, lo importante es desarrollar las habilidades espirituales”. Alberto Linero habló con esta casa editorial acerca de cómo afrontar estos dilemas espirituales, cómo reconocer nuestro camino en la era del yo y cómo seguir adelante en un mundo cada vez más agitado.

Estamos corriendo muchísimo. Después de la pandemia para muchos la vida se aceleró y con frecuencia hay poco tiempo para pensar en sí mismo, lo que hace muy difícil encontrar esa dimensión espiritual. ¿Cómo alcanzarla? “Uno tiene que acabar con algunos axiomas existenciales que uno tienen la cabeza y es que es que entre más cosas hago más feliz soy, entre más responda a todas las expectativas que hay de mí más feliz soy, que entre más produzco más feliz soy. Lo primero es atacar ese tipo de pensamiento. Hay que entender que la vida que se hace con lentitud también es productiva. Hay que hacer todo un ejercicio de deconstruir ideas que se han posicionado muy fuertemente por el sistema económico, por la manera como vivimos en nuestra mente. Lo segundo, siendo disciplinados, planificar bien el día. Hay que sacar momentos para cada uno porque ahí es donde comienza la espiritualidad. Cuando yo planificó el día y digo: voy a tener este momento para leer sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de culpas, sino al contrario. No se te olvide que la primera expresión de la espiritualidad es el autocuidado”.

¿Cómo saber si hay que corregir el camino? Estamos en un momento en el que el yo es demasiado importante, pero cómo cuestionarse a decir? “La vida hay que vivirla conscientemente. Hay que evitar los automatismos. Nuestro cerebro, por su naturaleza, construye rutinas y al construir rutinas nos hace vivir en automático. Nada más dañino para el proyecto de vida que esos automatismos porque nos llevan no solo ser previsibles, sino también ser muy manipulables por los demás y por los contextos. Yo invito a vivir con conciencia y vivir con conciencia no es otra cosa que responder a la pregunta del por qué y el para qué hago lo que hago. Esto que estoy haciendo por qué lo hice, para qué lo hice. Cuando hago ese tipo de ejercicios puedo tomar conciencia de la calidad de mis acciones. Mira, ten cuidado con el ego. El ego es el embuste que nos echamos para no sentirnos inferiores o para gestionar nuestro complejo de inferioridad. Por eso, entre más grande sea el ego, más vacíos tienes tú en tu corazón. Se trata de desmontar los relatos del ego y de encontrarte contigo y, ojo, siempre vives con otros. La existencia humana es coexistencia. No importa que tú seas feliz si los que están a tu alrededor no son felices. El que solo es feliz él no alcanzará a ser feliz de verdad porque es solidarizándose y ayudando al otro como puedo generar espacios de felicidad para mí”.

Mencionaba al principio que hay muchas informas de espiritualidad. Las redes sociales hoy nos muestran la astrología, el Tarot, las religiones, la filosofía positiva. ¿Cómo saber cuál es el camino para cada uno? ¿Se puede creer en todo? “No podemos compararnos. Cada uno tiene que conectarse con su esencia. De hecho, ese es uno de los conceptos de espiritualidad que planteo en el libro: conectarse con la propia esencia, aceptar y acoger el en sí mismo lo que soy esencialmente, eso que me permite ser este ser humano. No pretendas imponer tu verdad a otros. Por eso el texto que escribo no tiene ningún sentido proselitista. Intento que nadie piense como yo pienso, al contrario, me encantaría que el texto provocara preguntas, ayudara a seguir adelante. Cada uno sabe qué expectativas tiene, cuál es su esencia y que está aportando. Hay que tener criterio: uno, si me saca de la realidad no es una buena experiencia. Nada que me saque de la realidad es bueno, así sea una religión, una práctica. Me tiene que conectar con mi realidad. Lo que sea irracional, es decir, de lo que no sea lógico, lo que yo no pueda demostrar coherentemente, tengo que sospechar. Y si siento que me está dañando, cuidado, por ahí no es el camino. No te puedo decir esto es verdad, esto no es verdad. Soy católico, apostólico y romano, vivo en comunión con la Iglesia, pero entiendo que es mi experiencia y la experiencia de los que nos hemos encontrado en esa comunidad”. Cuando usted tiene dudas, ¿cómo las resuelve? “Las dudas son una bendición. Los seres humanos que no dudan son peligrosos. Hitler parece que no dudaba y mira toda la tragedia que nos ocasionó. Los seres humanos tenemos que dudar y lo primero que yo hago cuando dudo es acoger la duda. No tengo miedo de dudar y trato de entender por qué dudo, trato de encontrar respuestas. Las dudas son maravillosas porque las dudas son posibilidades de nuevas respuestas, de crecimiento. Muchas veces la experiencia espiritual y la fe se alimenta de dudas”.

Estamos viviendo una época en la que dudar es difícil. En las redes se paga con la cancelación. ¿Cómo asumir esto en la vida interior? “Se trata de vivir en continuo discernimiento, en continuo análisis de lo que soy, de lo que hago. Se trata de preguntarme todos los días el sentido de lo que estoy construyendo. Yo le tengo mucho miedo a la gente que no duda. Es más, sospecho que el que no duda no es inteligente y es malvado en el corazón. Entonces tú tienes que dudar, pero no puedes ser una veleta. No puedes dejar que las opiniones de los demás dirijan tu vida, porque las opiniones de los demás son tan relativas como la tuya. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que yo creo y desde lo que construyo mi vida. En épocas de redes sociales, en las que todo el mundo siente que es especialista en los temas y siente que puede decirte que tienes que hacer, hay que saber mandar a la porra a la gente, hay que decirle gracias por tu opinión, pero no me interesa, no me sirve. Uno no puede ser una veleta de las expectativas de los demás, pero si hay que saber escuchar a los otros, hay que saber tener apertura a descubrir lo que a nosotros nos están mostrando”.