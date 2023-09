Andrés Parra envió un mensaje conmovedor para prevenir el suicidio

“Si estás pensando en quitarte la vida, recuerda que el horror que sientes no está en los huesos, ni en la sangre, ni en los músculos. Habita en la energía del alma; y esa no se muere con tu muerte... Te amo”, dijo en una publicación.

Andrés Parra habló de su vida personal y contó por qué no dura con alguien

Durante el programa ‘La divina noche’ de Dante Gebel, el reconocido actor de cine y televisión, Andrés Parra, habló sobre lo difícil que es para él, sostener una relación sentimental.

El hombre que personifica a Pablo Escobar en la serie ‘Escobar, El Patrón del Mal’ de Caracol Televisión, se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida, como su divorcio con Diana Celis, en el que vivió momentos duros y oscuros antes de ponerle fin a su matrimonio, del cual no se arrepiente ni reniega nada.

“Es muy difícil volver a tener pareja después de otras cosas de las que me di cuenta. Esto que le voy a decir es muy horrible. Descubrí que si vuelvo a tener una pareja, es lo que pienso hoy, lo único que estoy dispuesto a entregarle es mi libertad y la suya”, dijo Parra.

Para el actor, las personas no quieren ser libres, sino que buscan constantemente cambiarte y ser cambiadas. Aseguró que buscan sometimiento y ven los celos como un gesto de amor, por lo que, prefiere seguir disfrutando de su libertad sin ningún tipo de apego.

“Yo no he amado, yo lo que hecho es someter gente a mis caprichos. Yo creo que no he amado hasta el día de hoy porque creía que amor era amar en la medida en que estuvieran de acuerdo conmigo”, concluyó el actor de Los Iniciados.

Por otro lado, y cambiando el tema de sentimental, el colombiano aprovechó para mostrar y hablar de su talento con los acentos y la preparación que tiene cuando acepta el reto de interpretar un personaje.

Durante la entrevista probó varios que le gusta interpretar, sorprendiendo al público con el venezolano en la voz de Hugo Chávez.

Otra de las grandes revelaciones de la noche fue el tema de su sobrepeso cuando comenzó en la pantalla chica, pero que años más tarde puedo perder por salud.

“Es horrible ser adicto a la comida, es una enfermedad y es terrible, porque todo es comida. Entonces, contrólese, mientras la demás gente come tranquila, pero uno piensa en solo comer. Lo primero que comía era uno o dos buñuelos de Chapinero, que parecen un balón de fútbol. Almorzaba arroz, papa, carne. Siempre repetía arroz, y le echaba mayonesa, salsa de tomate, ají y salsa inglesa; hacía como un mazacote. A las 3 de la tarde, un platico de sopa y lo que hubiera sobrado del almuerzo. 5 de la tarde, me llamaba un vecino y me decía: ‘Parra, ¿pizzita o miedo?’. Yo siempre decía: ‘Pizzita’. Él se pedía una, yo, dos”, confesó Andrés y dejó un mensaje se conciencia con los hábitos de comer saludable.