Aprenda a respirar, aceptar y soltar: las claves para vivir con más armonía

La angustia es una emoción que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Se trata de una sensación de opresión, desesperación y miedo que nos invade cuando nos sentimos amenazados por algo que no podemos controlar. La angustia puede ser paralizante, difusa y visceral, y puede afectar a nuestra salud física y mental.

Los consejos

1.

Aprenda a respirar. “En momentos de caos, es importante detenerse y conectar con la respiración. Esto ayuda a calmar el sistema nervioso, oxigenar bien el cerebro y concentrarse en la respiración para aquietar los pensamientos”, explica.

Hay varias técnicas de respiración que podemos practicar. Por ejemplo, la respiración alterna y la respiración cuadrada son dos técnicas efectivas. La técnica de la respiración alterna es una forma muy sencilla de ralentizar el aire que inhalamos y exhalamos. También conocida como Nadi Shodhana, en la que una fosa nasal se cierra para dirigir la respiración hacia un lado del cuerpo. “Cuánto más lenta y profunda es nuestra respiración más nos relajamos”, afirma Bernal.

La respiración cuadrada es una técnica de cuatro pasos para concentrarse en la respiración y relajarse. Consiste en inhalar, retener, exhalar, y retener de nuevo durante cuatro segundos cada paso. “Los ejercicios de respiración como este ayudan a reducir el estrés, aumentar la concentración y mejorar el sueño”, asegura Bernal.

2.

Viva el momento presente. “Es importante enfatizarle a la gente que el pasado puede generar tristeza, melancolía y, si no se sale de ahí, puede encausarse hacia una depresión. Por otro lado, el futuro puede generar ansiedad y angustia. Esto puede crear un caos en el pensamiento que hace que la persona no viva su presente”, advierte Bernal.

Para conectarnos con el presente, la respiración puede ayudarnos a estar más conscientes de lo que estamos viviendo. Además, Bernal sugiere organizar nuestros problemas como si estuviéramos organizando un armario. “Empiece por los problemas más fáciles y que tienen solución y están en sus manos.

4.

Vaya paso a paso. Aborde primero los problemas que no dependen de usted, pero en los que podría ayudar de alguna forma. Finalmente, deje en otro lugar los problemas que son adversidades o situaciones difíciles como duelos o pérdidas”, propone.

5.

Refuerce la aceptación. “La vida puede traer situaciones complejas y será mucho más fácil darle paso a la aceptación para encontrar paz y reducir el sufrimiento”, dice. Aprender a aceptar es clave para no quedarnos atrapados en el dolor o la frustración. “Aceptar no es resignarse ni conformarse, sino entender que eso está pasando y que no podemos devolver el tiempo ni cambiarlo con superpoderes. Sin embargo, en nuestras manos está aceptar y sacar un gran aprendizaje de esa situación para llevarnos al otro lado del problema”, reflexiona Bernal.

6.

Suelte el control. “A veces se sufre mucho porque queremos tener el control y la vida es incertidumbre. El budismo enseña el desapego, lo cual no significa no querer, valorar o conservar, sino entender que hay que aprovechar el presente y si las cosas van cambiando, hay que aceptarlas y despedirlas con amor”, expresa Bernal.

7.

Mejore sus hábitos, especialmente los hábitos de sueño. “Una persona agobiada tiende a tener trastornos de sueño, por lo que es clave generar rituales que ayuden a mantener un sueño saludable. Es normal sentir insomnio en momentos de agobio, pero no hay que luchar contra él. En vez de eso, hay que entender que la mente está divagando en muchas posibles soluciones y eso puede generar insomnio. Luchar contra el insomnio puede hacer que sea más difícil dormir”, advierte Bernal.

Para mejorar los hábitos de sueño, Bernal aconseja adaptar el lugar donde dormimos. “Por ejemplo, podemos ajustar las luces, poner música de meditación de fondo y usar aromaterapia (esencia de azahar, naranja y lavanda). Estas son algunas formas de crear un ambiente propicio para el descanso”, sugiere Bernal.