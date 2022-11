Argentina es la camiseta más buscada en Colombia en las últimas semanas

La camiseta de Argentina o consultas sobre “Entrevista Maluma Qatar” y “¿por qué no cantó Maluma?” fueron los temas más buscados durante las últimas semanas,a aumentando durante los últimos 7 días, según el más reciente reporte de Google.

La pregunta “¿a qué hora empieza la inauguración del mundial 2022?” aumentó más de 500% durante los últimos siete días.

Durante la última semana, Cundinamarca ha sido el departamento con el mayor interés de búsqueda sobre El Mundial, seguido de Bogotá y Caldas.

Por su parte, los futbolistas en el Mundial más buscados durante la última semana son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Neymar Kylian Mbappé, Sadio Mané, Enner Valencia, Robert Lewandowski, Gareth Frank Bale y Rodrigo De Paul.

Además, las selecciones más buscadas en el Mundial durante la última semana son Argentina, Francia, Ecuador, Qatar, Inglaterra, México, Polonia, Australia, Gales y Portugal.

Los partidos del Mundial más buscados durante la última semana son Argentina vs Arabia Saudita, Francia vs Australia, México vs Polonia, Alemania vs Japón, Qatar vs Ecuador, Inglaterra vs Irán, Estados Unidos vs Gales, Senegal vs Países Bajos, España vs Costa Rica y Dinamarca vs Túnez.

Y claro, la búsqueda por “Bad Bunny y Sara Orrego” ha aumentado mas de 500% durante los últimos siete días en Colombia, confirmando el entuciasmo de los fans por sus conciertos en Medellín y Bogotá.

Por otro lado, la consulta sobre “¿a qué hora se acaba el concierto de Bad Bunny?” y “¿dónde fue el concierto de Bad Bunny?” aumentaron considerablemente durante la última semana.

La búsqueda sobre “¿cuánto cobra Bad Bunny por un concierto?” creció 2.900% durante la última semana. Finalmente, la búsqueda sobre “after party Bad Bunny Bogotá” aumentó 400% durante la última semana.

Las canciones de Bad Bunny más buscadas durante la última semana fueron Efecto, Ojitos Lindos, Moscow Mule, Andrew, Un Verano Sin Ti, Un Coco Remix, Tarot,

Neverita, Me Porto Bonito y Yonaguni.