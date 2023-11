Así puede conocer el Spotify Wrapped 2023: Las canciones que más escuchó durante el año

3. The Weeknd

El repaso anual no solo proporciona un resumen personalizado, sino que también presenta un análisis de lo más escuchado a nivel global y nacional en Spotify. A continuación, te compartimos la lista de los artistas más escuchados a nivel mundial, las canciones más reproducidas y los álbumes más escuchados.

En la sección correspondiente, debes seleccionar la pestaña 'Wrapped', donde encontrarás diversas listas que muestran todas las canciones más escuchadas durante el año 2023. Así, no solo tendrá acceso a una presentación personalizada con las estadísticas de escucha, sino también a una lista que facilita el acceso a todas las canciones escuchadas a lo largo de este año.

Canciones más escuchadas a nivel mundial en 2023

1. “Flowers” de Miley Cyrus

2. “Kill Bill” de SZA

3. “As It Was” de Harry Styles

4. “Seven (feat. Latto)” de Jung Kook

5. “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado, Peso Pluma

6. “Cruel Summer” de Taylor Swift

7. “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

8. “Calm Down (with Selena Gomez)” de Rema, Selena Gomez

9. “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap, Shakira

10. “Anti-Hero” de Taylor Swift