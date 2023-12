$!‘Barbie’ lidera con nueve menciones las candidaturas de cine en los Globos de Oro

Al filme protagonizado por Margot Robbie, que narra las aventuras de la popular muñeca de plástico de Mattel, le sigue con ocho candidaturas ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, mientras que ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese, y ‘Poor Things’, de Yorgos Lanthimos, recibieron siete de ellas.

El apartado masculino lo lideran Timothée Chalamet (’Wonka’); Jeffrey Wright (’American Fiction’); Joaquin Phoenix (’Beau is Afraid’); Matt Damon (’Air’); Nicolas Cage (’Dream Scenario’) y Paul Giamatti (’The Holdovers’).

Asimismo, las películas ‘Killers of the Flower Moon’; ‘Maestro’, de Bradley Cooper, y ‘Past Lives’, de Celine Song, cumplieron con las predicciones al ser seleccionadas en la categoría de mejor película dramática junto a ‘Anatomy of a Fall’, de Justine Triet, y ‘The Zone of Interest’, de Jonathan Glazer.

Lily Gladstone (’Killers of the Flower Moon’), Sandra Hüller (’Anatomy of a fall’), Greta Lee (’Past Lives’), Carey Mulligan (’Maestro’) y Cailee Spaeny (’Priscilla’), aspiran al premio a mejor actriz dramática.