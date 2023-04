Black Mirror regresa a Netflix con una sexta temporada de realidades distópicas

La serie de ciencia ficción Black Mirror, que explora un futuro cercano donde la tecnología choca con los peores instintos humanos, anunció su vuelta a Netflix después de tres años de ausencia.

La producción, que se ha convertido en un fenómeno de culto y ha ganado seis premios Emmy, regresará con una sexta entrega de varios episodios que funcionarán como películas independientes.

Esta sexta temporada tendrá un reparto excepcional. Integrado por Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (House of cards), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Auden Thornton (This is us), Salma Hayek (Eternals), Josh Hartnett (The Fear Index), Zazie Beetz (Atlanta), Paapa Essiedu (Gangs of London), Clara Rugaard (The Rising) y otros más.