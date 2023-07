$!¿Cómo el clima afecta su ánimo? Los estudios que revelan la conexión entre el tiempo y las emociones

Uno de ellos es el realizado por investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, que publicaron sus resultados en la revista Frontiers in Psychology el 27 de septiembre de 2021 y que examinó las emociones de las personas en el sur de Ecuador en relación con el cambio climático.

La humedad anual en Bucaramanga, Colombia, según Weather and Climate, es en promedio del 84%, por lo que se considera alta y, según estudios ésta tiende a hacer que las personas se sientan más cansadas e irritables.

Otro estudio publicado en Frontiers in Climate el año pasado también discutió la importancia de las emociones en la forma en que las personas reaccionan a la crisis climática y cómo están relacionadas con la resiliencia, la acción climática y el bienestar y la salud psicológica. Según los autores, las emociones pueden ser tanto un obstáculo como un facilitador para enfrentar el cambio climático, dependiendo de cómo se regulen y se expresen.

Pero no solo el cambio climático puede afectar a nuestro estado de ánimo, sino también los cambios diarios o estacionales del clima. Un estudio de 2011 que involucró a 497 adolescentes y sus madres encontró que las personas tienden a caer en una de cuatro categorías: amantes del verano, cuyo estado de ánimo mejora con el clima cálido y soleado; odiadores del verano, cuyo estado de ánimo disminuye con el clima cálido y soleado; odiadores de la lluvia, cuyo estado de ánimo disminuye en días lluviosos; y no afectados, cuyo estado de ánimo no se ve afectado mucho por el clima.

Además, se encontró en otra investigación, esta vez del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que la exposición a la luz también puede afectar directamente nuestro estado de ánimo porque desencadena cambios en el cerebro que nos hacen sentir más felices.

Cuando el cuerpo reconoce la luz solar, que llega al cerebro a través del nervio óptico, los niveles del químico “sentirse bien” serotonina aumentan. Por el contrario, aquellos que están expuestos a menos luz solar, como los trabajadores por turnos, pueden encontrar que luchan con el bajo estado de ánimo.

Estos estudios muestran que el clima tiene un impacto significativo en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental. Por eso, es importante tomar medidas para adaptarnos al clima y protegernos de sus efectos negativos.

Expertos le cuentan qué puede hacer para convivir en familia mientras cambia drásticamente el clima de Bucaramanga.