Camilo, el hijo de excombatientes que conmovió en inicio de La Voz Kids

Con una conmovedora presentación inició el primer capítulo del programa la Voz Kids 2022. Camilo Montoya Trujillo, un niño de diez años oriundo del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, sorprendió a la audiencia luego de que abriera el show con una canción titulada 'Historia triste', que compuso al lado de su padre, Rodrigo Montoya. En ella relata su historia: ser hijo de excombatientes, que a su vez es la de muchos colombianos.

“De un añito me dejó mi madre y me quedé solo, ese fue mi destino”, es una de las dolorosas frases que, a pesar de ser una historia difícil, Camilo cantó con emoción y alegría al poder estar frente a millones de colombianos contándoles su historia y la muerte de su madre a pesar de su corta edad.

Los jurados Andrés Cepeda, la puertorriqueña Kanny García y el cantante de reguetón venezolano Nacho, no demoraron en voltear sus sillas para conocer el rostro de aquel niño que les abrió el corazón a ellos y a todo Colombia.

Luego de terminar su presentación, los jurados emocionados subieron al escenario y entre los tres abrazaron a Camilo. El cantante Andrés Cepeda le dio unas palabras en las que le agradeció que compartiera su historia y recordó que la música es un camino para que los niños se alejen de la guerra.

“Esta canción nos recuerda que en medio de tanto dolor que hemos sufrido también hay esperanza. Hay esperanza en niños como tú, en gente como tu papá. En personas que ya no quieren que en este país haya más guerra y nos recuerdas también que la música es un camino para que los niños se alejen de la guerra”, le expresó Cepeda a Camilo.

Kanny García también le dio unas palabras en medio de su emoción al recordar a su padre fallecido. “Camilo eres gigante. A mí no me cabe duda de que aunque tu mamá no esté presente físicamente, ella está aquí. Cada vez que cantes esta canción nunca dudes eso”.

Luego de esas palabras, el cantante Nacho manifestó que ya había recuperado el aliento y podía dirigirse a Camilo.

“Camilo eres un valiente porque entiendes a tu corta edad que tu pasado y el pasado de tus padres no puede condicionar tu futuro. Das ejemplo de que la música da vida”, expresó el cantante venezolano Nacho.

En audición Camilo estuvo acompañado de su padre y quien fuera fotografo de El Colombiano Jesús Abad Colorado, quien ha retratado por décadas el conflicto armado de Colombia. Luego de terminar de cantar, el niño de diez años corrió a los brazos de su padre a abrazarlo y con un tono de voz emocionado aseguró que él será el ganador de La Voz Kids.