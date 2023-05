Carolina Gómez cuenta cómo vivió el atentado contra las Torres Gemelas

El 11 de septiembre del 2001 cuando cuatro aviones secuestrados por 19 suicidas fueron estrellados contra las torres del World Trade Center, el Pentágono y un campo en Pensilvania, el mundo cambió. Ese día casi 3.000 personas fallecieron, y por ende, tal suceso marcó la historia del país norteamericano.

La caleña de 49 años, exreina de belleza y Señorita Colombia 1993, desveló durante una conversación con la experta en moda Pilar Castaño, algunos tips para tener una piel rejuvenecida y muchos temas más. Así fue como, en medio de la charla, recordó un duro y desagradable momento que vivió estando en Nueva York. Fue Castaño quien le recordó el espantoso episodio que experimentaron juntas.

La primera finalista en Miss Universo 1994 se encontraba en ‘La gran manzana’, exactamente para septiembre de 2001, pues asistió a a uno de los conciertos que hizo el fallecido Michael Jackson en el Madison Square Garden días antes del atentado contra las Torres Gemelas.

Carolina recordó el momento donde, para ese entonces, estaba casada con Jaime Sánchez. Además, Pilar le trajo a la memoria el día en que el avión en el que viajaron para salir de Nueva York, “perdió la nariz”.

“Lo que no sabe la gente es que ese avión perdió la nariz. Arrancó y se quedó sin nariz, y luego aterrizamos en no sé dónde, creo que en Nueva Orleans, y luego sí en Bogotá”, contó Castaño. Carolina indicó que en ese momento estaban tan desesperados por salir de Nueva York que no les importó. “Fue impresionante”, manifestó.

La actriz relató que, su entonces pareja y la experta en moda, estaban desesperados por salir de Estados Unidos por todo lo que había sucedido, y Avianca dispuso un avión en el que iban únicamente ellos tres.