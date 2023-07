$!Cien años del mítico letrero de Hollywood, símbolo de una ciudad y del cine estadounidense

Un atractivo turístico

Eso sí, las letras no se pueden tocar y el área se encuentra perimetrada con sensores de movimiento y alarmas que se activan si alguien se atreve a cruzar la zona restringida.

No obstante, a pesar de la intencionada falta de información, es posible llegar hasta la parte trasera del letrero, desde donde se ofrece una vista panorámica de la ciudad.

“Nos llamaba mucha la atención, pero nos ha desanimado un poco que no se pueda acceder hasta las propias letras”, afirmó a EFE José de León, un turista del estado de Texas.

Sin embargo, la presencia de los visitantes no es bienvenida para los vecinos del barrio, quienes llevan décadas colocando indicaciones que buscan confundir a algunas de los casi tres millones de personas que cada año recorren calles aledañas como Tahoe Drive o Canyon Lake para tratar de llegar lo más cerca posible al letrero.

Más que un ícono, un estado de ánimo

Una historia que el escritor Leo Braudy condensó en “The Hollywood Sign: Fantasy and Reality of an American Icon” (2011), título reconocido entre aquellos académicos contemporáneos que se han animado a profundizar en el legado del letrero.

“Al igual que la Torre Eiffel de París, la Estatua de la Libertad de Nueva York y el Cristo Redentor de Río de Janeiro, el cartel de Hollywood está estrechamente vinculado a la ciudad que lo rodea, con un mensaje evocador de lo que representa el mundo del cine y el espectáculo”, argumentó Braudy en una entrevista con EFE.

Una postura que compartió Jason Squire, profesor emérito de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, quien se refirió al letrero como “más que un icono, un estado de ánimo”, capaz de transmitir los valores de la sociedad estadounidense y del capitalismo internacionalmente a través de obras audiovisuales.

Y es que sus 100 años de vida han dado para pasajes tan variopintos como la leyenda del fantasma de Peg Entwistle, actriz que se suicidó allí en 1932; su vínculo con el logo de 20th Century Fox; la subasta de un fragmento del cartel original por eBay en 2005; o su cambio de nombre a “Hollyweed” en 2017 debido a la legalización de la marihuana en California.

“Su historia es la mejor metáfora de una industria en la que todo es posible gracias a la ficción. Nada podría reflejarlo mejor”, expresó Robert Thompson, profesor de la Universidad de Siracusa (EE.UU.), en declaraciones a EFE.

Unas letras que, según Braudy, aluden a la “ilusión” y a las que “cualquiera puede darle el significado que considere” porque ese cartel encima de una colina “inaccesible” representa “la dificultad de conseguir la fama y su recompensa posterior”.