$!¿Cómo elegir una carrera universitaria sin arrepentirse en el proceso?

Proyección de vida personal y financiera de los jóvenes

Enfocar los esfuerzos desde el colegio e identificar la vocación, es indispensable para que estudiantes como Paula, rearfirmen sus conocimientos en aquello que realmente les llama la atención y que disfrutan hacer, “en el colegio me gustaba la parte tecnológica y de programación, esto me ayudó bastante en el ciclo básico de mi carrera cuando vi programación porque aunque obviamente fue muy sencillo lo que vi en el colegio, tenía la metodología de lo que debía hacer e influyó mucho”, dice la estudiante universitaria.

“Visité las universidades de mi ciudad, averigué las carreras que pertenecían a las áreas que yo sentía que iban acorde a mis habilidades, es el caso de la Ingeniería y Salud, también hice un test vocacional donde me confirmaron que tenía las aptitudes para ello. Todo eso fue lo que me terminó de convencer para iniciar Ingenieria Biomédica”, cuenta la estudiante de octavo semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Poner la lupa en la deserción y el desempleo que no disminuye en sus puntos porcentuales, debe ser la prioridad en las instituciones en donde implementar la orientación vocacional como eje fundamental en las mallas curriculares desde la Básica Primaria y Secundaria, refuerza la educación superior de cara al mundo laboral del estudiante.

“A veces me entraba ese sentimiento cuando tenía mucho trabajo en la universidad, acerca de si elegí la carrera adecuada, al final de semestre que se acumulan los parciales con las entregas de proyectos o cuando me costaba bastante una materia, me entraban pensamientos existenciales de si me hubiera fluido más en otra carrera o si en el siguiente semestre me iba a dar más duro”, confiesa Paula Vera.

De ahí la necesidad de una orientación que le permita al joven reconocer sus destrezas y sus capacidades académicas. “Elegir una carrera universitaria es una seria responsabilidad que se debe realizar de manera asertiva, al ser el factor principal para un eficaz desarrollo económico, de progreso y competitividad laboral”, sostiene por su parte, Samilé Albarracín, orientadora vocacional.