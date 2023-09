¿Cómo lo hizo? Policía dejó ‘boquiabierto’ a Romeo Santos

“En ese momento nos encontrábamos realizando los filtros de seguridad en la zona V.I.P. del concierto, y muchas personas que estaban a mi alrededor me impulsaron a subir a la tarima. Romeo me miró y me señaló para subir a cantar y al escuchar la histeria de la gente tomé la iniciativa. Cuando terminamos de cantar ‘Ella y yo’, decidí decirle a Romeo que para mí era un orgullo interpretar otra de sus canciones y cantamos otras tres”, contó el conocido ahora en redes sociales como el 'bachatombo', quien aprovechó el espacio para hablar del orgullo que le representa ser miembro de la Policía Nacional.

“Tengo todas mis redes superestalladas, no he tenido la satisfacción de responderle a todos, poco a poco voy respondiéndoles. Hay muy buenos comentarios hacia la policía y me siento muy orgulloso de representar a mi institución por medio de la música”, agregó el policía en la entrevista, quien se destaca también por participar en la séptima edición de 'Yo me llamo'.