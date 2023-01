$!¿Cómo restaurar el cabello y la piel luego de las vacaciones?

Posiblemente lo más caro de estas vacaciones no fueron los tiquetes de viaje o los regalos de Navidad sino el precio que tuvieron que pagar su piel y cabello al exponerse al sol, el frío extremo o las agresiones urbanas de la ciudad.

Tips para recuperar vitalidad de la piel

Una vez retome su espacio y actividades regulares, asegúrese de descansar lo suficiente. Duerma 8 horas cada día, tómese su tiempo para retomar sus actividades de ocio y no olvide mantener a raya el estrés. En los ratos de descanso puede usar una mascarilla de acción nutritiva y reparadora.

- Restaure con vitamina C

- Descanso nocturno para rejuvenecer

Use un tratamiento concentrado de acción exfoliante o una crema con retinol para aplicarse durante la noche. Aproveche la renovación celular, que durante estas horas del día tiene lugar en tu piel. El retinol vuelve su piel más sensible al sol, así que no olvide el protector solar.

- Humecte su piel

Además de una crema hidratante, un complemento como los serum o las ampollas, acordes a cada tipo de piel. Los productos hidratantes que se apliquen sobre la piel deben contener sustancias humectantes y ser ricas en lípidos como aceites de soja, oliva, rosa mosqueta.

- Recurra a una limpieza profesional

No vale llegar de vacaciones y retomar su rutina de limpieza con los productos que siempre usa, sin preparar antes su piel. Si quieres potenciar la acción de sus cremas y ver un cambio significativo en su rostro, puede recurrir a una limpieza facial profesional.