Cómo “revivir” su año y alcanzar sus metas

La emoción de hacer borrón y cuenta nueva se ha desvanecido y la motivación se ha estancado, mucho más con las noticias económicas que no parecen tan positivas.

Si es así, recuerde que hoy es Domingo de Resurrección y que no hay por qué quedarse atascado en sentimientos de fracaso. Hay mucho tiempo para lograr todo lo que imaginó en diciembre pasado.

Incluso parece que no es posible a estas alturas que retome algunos de sus objetivos por completo, no hay razón por la que no pueda lograr algunos otros planes que se propuso para el año.

Recuerde que puede comenzar a trabajar hacia una meta en cualquier momento. No tiene que ser enero o el primer día del mes o un lunes. Solo comience.

Pero, ¿cómo “resucitar” esa motivación que sintió cuando estaba planeando todas sus increíbles metas?

A continuación, la coach Camila Díaz le anima a revivir sus objetivos.