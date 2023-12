¿Como se pueden evitar los dientes amarillos?

Existen muchos tratamientos para aclarar los dientes, el más famoso y seguro es el blanqueamiento dental y la sonrisa de Hollywood, si deseas saber más sobre estos procedimientos visita https://dentakay.com/es/odontologia-estetica/sonrisa-de-hollywood/

¿Cuáles son las causas más comunes de los dientes amarillos?

Las causas más comunes se remontan a los tipos de alimentos que consumimos a diario o malos hábitos como lo son:

- Fumar: El tabaco o cigarro es un factor muy común para que los dientes se vuelvan amarillos con el tiempo, ya que la nicotina es una sustancia alcaloide que afecta directamente no solo a los dientes, sino también la salud en general.

- Poca o incorrecta higiene bucal: El cepillado dental es de los procedimientos obligatorios para nuestra dentadura día a día. Un mal cepillado puede causar que baterías dañen las capas que protegen los dientes y así aparecer el color amarillento.

- Tomar alimentos que amarillecen los dientes: Cuando consumimos alimentos altos en pigmentos como las especias, pueden ocurrir amarillamiento en las piezas dentales porque se filtran por microscópicos canales en la dentina.

También el consumo de alimentos ácidos como el vinagre, el limón, naranja, entre otros, pueden provocar el desgaste de la capa protectora de los dientes. Cuando esta capa llamada esmalte desaparece, deja expuesta la segunda capa dental que es la dentina cuyo color es más amarillo; el consumo de las bebidas oscuras también provocan está anomalía como lo son:

1. Café.

2. Té negro.

3. Refrescos oscuros.

4. Cerveza oscura.

5. Vino tinto.

6. Whisky.

7. Ron oscuro.

8. Jugo de uva.

9. Bebidas de chocolate.

- Haber sufrido un accidente en algún diente: Cuando hay algún traumatismo en el diente, puede provocar cierta necrosis del nervio con el paso del tiempo, y este puede oscurecer o poner el diente amarillo.

- Ser bruxista: Esto es conocido como el rechinamiento de los dientes. Con el tiempo se genera una descalificación en la dentadura y en sus nervios causando el color amarillento.

- Sufrir una enfermedad congénita: Enfermedades como la dentinogénesis, son trastornos que ocurren cuando apenas el diente se está desarrollando y cuando las capas se producen de forma anormal, afectan el color de la dentadura y otros como la ingesta oral y excesiva del flúor.

Con el paso del tiempo las personas se encuentran más interesadas en mantener una imagen correcta hacia los demás y sentirse bien con sí mismos; tener una dentadura hermosa es importantes para establecer un vínculo social o laboral con los demás. Existen países pioneros en estos tratamientos, como el blanqueamiento dental, y que además de tener servicios excelentes de profesionales ofrecen buenos precios. Países como Turquía, USA o Reino Unido son muy famosos en estos tratamientos, de ahí que las personas practican el famoso turismo dental, visitándolos anualmente.

¿Cómo podrías evitar que tus dientes se vuelvan amarillentos?

Más allá de la propuesta o solución que tenga el odontólogo para el paciente con respecto al problema de los dientes amarillos, siempre es importante recalcar que nosotros somos los responsables principales de mantener la dentadura como una correcta higiene bucal. Cepillar los dientes después de cada comida juega un papel fundamental para evitar perder las capas de los dientes que lo mantienen blancos.

También es importante usar hilo dental porque siempre quedan restos de comidas entre los dientes que el cepillo no puede alcanzar; cambiar el cepillo cada tres meses, usar un cepillo que tenga las cerdas suaves para evitar maltratar el esmalte, evitar o moderar el consumo de las comidas que manchan los dientes, son otras de las recomendaciones.

Se nos ha inculcado que una sonrisa blanca es signo de una sonrisa saludable, pero no siempre es así. Por eso, así no presentemos los dientes amarillos, se recomienda que la visita al dentista sea periódica, ya sea por caries, inflamaciones e infecciones que no puedan ser tratadas a tiempo y que pueden empeorar nuestra salud bucal.