¿Cómo sobrevivir a una ‘tusa’ sin facturar en el proceso?

¿“Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”? Sí, pero no todas. Por eso consultamos con una psicóloga experta que le recuerda que no necesariamente tiene que sufrir durante su ‘tusa’, así no esté sacando dinero de ella. Aquí le contamos cómo hacerlo.