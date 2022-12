Compras de último minuto: piense en su seguridad

Mejor no: espere antes de saltar sobre esa oferta aparentemente excelente para ese regalo navideño que no se puede quedar sin comprar. ¡Y ya es 23 de diciembre!

‘Tips’ de seguridad

2. No comparta datos de la tarjeta de crédito con nadie.

Recuerde que una red pública como la utilizada en restaurantes o centros comerciales, no cuenta con el mismo nivel de seguridad que una privada. Por lo tanto, nunca la utilice para hacer pagos o compras en línea donde deba introducir datos de su tarjeta de crédito o información personal.

5. Recuerde no brindar información personal a extraños.

Cómo evitar los robos

A. Es importante hacer transacciones de pagos en dispositivos que se encuentren actualizados , y que tengan protección de amenazas (EDR). No abra links que estén asociados a un mensaje de texto o que llegue por WhatsApp.

B. No abra correos electrónicos de remitentes no conocidos. Finalmente, valide cualquier tipo de promoción directamente de los sitios web de las compañías para corroborar que no sea un intento de fraude.