Conozca algunos lugares para hacer el ‘paseo de olla’ en Bucaramanga

Es un espacio ideal para preparar su almuerzo debido a que no tiene servicio de restaurante.

Otra de las opciones más frecuentes es el asado: carne, pollo, yuca y chunchulla son los alimentos destinados a llenar los estómagos de mínimo una decena de hombres, mujeres y niños que se suman a la celebración. Por supuesto, no falta el traje de baño o ‘chingue’ para bañarse y disfrutar del agua con el sol de mediodía.

Recomendaciones

La Policía de Turismo de Bucaramanga aportó algunos consejos que evitarán arriesgar la vida de las personas y del medio ambiente donde se realizan los paseos:

Verificar profundidad de los cuerpos de agua antes de lanzarse o hacer clavados. Apagar las llamas, carbón, o leña que se utilizó para cocinar los alimentos. Esto con el fin de prevenir la propagación del fuego en las zonas. Mantener a los niños vigilados y si son menores de 12 años deben ingresar a las piscinas con algún adulto responsable.

No deje desperdicios, objetos o elementos contaminantes en las zonas cercanas a los balnearios naturales, estos contaminan el ecosistema y pueden ocasionar incendios y alteraciones al ambiente natural. Ser moderados con el consumo de alcohol para no alterar la armonía y tener cuidado de las pertenencias para evitar hurtos y no dejar dentro del vehículo objetos llamativos para los delincuentes.

Mantener vigilados a los niños, los padres de familia son los responsables de su cuidado y deben tener supervisión responsable con el fin de evitar accidentes o casos de inmersión en ríos y balnearios. Abstenerse de consumir sustancias psicoactivas o de que generen embriaguez en los balnearios, ríos o piscinas. Pueden ser causa de accidentes leves y fatales, como son los casos de inmersión y ahogamiento.

Es importante tener un comportamiento adecuado y pacífico en las áreas para que sea del disfrute de toda la familia, sin embargo si observa alguna irregularidad se debe comunicar con los entes de seguridad municipal.