$!Conozca cuál es la aerolínea que pesará a sus pasajeros antes de subirse al avión

Así entonces, el objetivo inicial es pesar a más de 10.000 viajeros con sus equipajes de mano para un estudio que se realiza cada cinco años para mejorar la seguridad de los aviones. Una petición realizada por Autoridad de Aviación Civil, según un comunicado de Air New Zealand citado este martes por el diario New Zealand Herald.

Frente al tema de los viajeros que no quieran pesarse, la aerolínea ha asegurado que no verán si tienen kilos de más. “Sabemos que subir a una báscula puede ser abrumador. Queremos asegurar a nuestros clientes que no habrá ninguna pantalla visible en ningún sitio”, precisó Air New Zealand.

El peso designado para personas de más de 13 años es de 86 kilos, que incluye equipaje de cabina.

Por otro lado, la aerolínea manifestó que el peso designado para personas de más de 13 años es de 86 kilos, que incluye equipaje de cabina. En el 2004, la Autoridad de Aviación Civil ya había modificado el peso promedio del pasaje para elevarlo desde los 77 kilos anteriores.

Asimismo, las estadísticas de salud de los neozelandeses muestran que pesan cada vez más. La última encuesta nacional arrojó una tasa de obesidad adulta del 34 %, frente al 31 % del año anterior. En los menores, la tasa aumentó hasta el 13 %, frente al 10 % previo.