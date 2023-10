Conozca el uso correcto de emojis en conversaciones, según la Real Academia de la Lengua Española, RAE

Respetar la gramática: Si bien los emojis añaden un toque personal y emocional a los mensajes, no deben alterar la estructura gramatical de las frases. Por ejemplo, no se deben usar emojis en medio de una palabra o para reemplazar puntuaciones esenciales como el punto al final de una oración.

No exagerar su uso: El uso excesivo de emojis puede desviar la atención del mensaje principal y hacer que el texto sea difícil de entender. Es mejor usarlos con moderación.

Emojis como complemento, no sustitutos: La RAE sugiere que los emojis deben ser un complemento del mensaje y no un sustituto del texto. Esto significa que si se retira el emoji de un mensaje, el mensaje aún debería tener sentido por sí solo.

Evitar redundancias: Si ya has expresado una emoción con palabras, no es necesario repetirla con un emoji. Por ejemplo, no es esencial poner un emoji triste después de escribir "Estoy triste".

Contexto es clave: No todos los contextos son apropiados para el uso de emojis. En comunicaciones formales o profesionales, es mejor limitar o abstenerse de usar emojis para mantener el profesionalismo.

Personalización con precaución: Aunque personalizar emojis puede ser divertido, es importante recordar que no todos pueden interpretar o visualizar estas personalizaciones. Es mejor ceñirse a emojis estándar cuando se comunica con un público amplio.

Casos prácticos

Correcto: "Me encantaría verte mañana ." Incorrecto: "Me encantaría verte mañana ."

Correcto: "Estoy triste." Incorrecto: "Estoy triste."

Los emojis son una herramienta poderosa para agregar emociones e intenciones a las conversaciones digitales. Sin embargo, como con cualquier herramienta lingüística, es vital usarlos de manera adecuada y responsable. Siguiendo las pautas de la RAE, podemos garantizar que nuestras comunicaciones sean claras, precisas y efectivas, garantizando que los emojis realcen y no distraigan de nuestro mensaje principal.

