Conozca estas “trampitas” para parecer más alta

Siempre nos han dicho que con los centímetros de altura con los que crecimos nos debemos conformar o simplemente aceptarnos, ya que no hay mucho que se pueda hacer en cuestión de cirugías o por lo menos no son tan asequibles. Pero las mujeres sí tenemos uno que otro truco para visualmente vernos más altas y no necesariamente tienen que ser los tacones, que para algunas pueden resultar un poco incómodos.