Conozca la serie de Netflix que habla de los engaños en las app de citas

Cada día son más comunes las citas a ciegas. A través de las distintas aplicaciones, se han convertido para mucha personas en todo el mundo en la esperanza para encontrar su media naranja, muchos lo han logrado, pero para todos no ha sido así, al contrario ha resultado una experiencia decepcionante y muchas veces peligrosa.

Precisamente de este tema se ocupa la serie Perfil Falso, que Netflix estrena este 31 de mayo, en una producción que se grabó en Cartagena con talento colombiano y mexicano.

Relata la historia de Camila (interpretada por la mexicana Carolina Miranda) que crea un perfil sexy en una app de citas para encontrar al hombre de sus sueños. Allí, encuentra a Fernando (Rodolfo Salas), pero ese no es su nombre y tampoco es soltero como afirma. Ese es el comienzo de la trama.

Le interesa: El actor Emmanuel Esparza se estrena como “villano” en Romina Poderosa

A partir de ahí se desata una historia llena de intrigas y secretos ocultos. Juliana Galvis, actriz santandereana, habla de la serie.

¿Qué tal el rol de villana en Perfil Falso?

“Tina es uno de esos personajes que más profundamente me he gozado hacer. Es un personaje que, en los primeros episodios uno no alcanza a leer bien, pero que creo va a dar muchas sorpresas, es uno de esos personajes en los que uno empieza a meterse y empieza a conocer y a antojarse, porque realmente tiene un montón de cosas en la cabeza, es capaz de hacer lo que sea con tal de hacer bien su trabajo”

¿Aparece con un look que nunca antes había tenido?

“No, nunca lo había lucido. Tina es uno de esos personajes, no solamente físicamente, sino desde su perfil que nunca había hecho en toda mi carrera. Un rol riquísimo de hacer, que en su look también nos va a asfixiar un poquito, van a ver que va a dar muchas sorpresas”.

¿Qué tan cercana es con este tipo de plataformas, con las redes sociales, con las redes de citas?

“Yo obviamente me muevo como pez en el agua por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por TikTok, pero nunca, la verdad, en la vida he entrado a una red de citas, básicamente, porque me asustan.

Me parece que siempre detrás de eso puede haber un personaje que se vende de una forma y resulta ser de otra. Nunca lo he hecho, pero me causa mucha curiosidad. Yo tengo amigos que se conocieron por medio de citas a ciegas y que les ha funcionado muy bien”.