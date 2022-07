Conozca los accidentes laborales más recurrentes y cómo se pueden evitar

Así lo determina el Artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 del Sistema General de Riesgos Laborales. En 2021 fueron calificados 513.857 accidentes de trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales en todo el país, según lo reportado por las Administradoras de riesgos Laborales en sus estadísticas presidenciales, eso se traduce en 1.408 accidentes diarios, aproximadamente.

Según el Observatorio de Riesgos Laborales de Positiva, los accidentes de trabajo más comunes se encuentran categorizados en multi traumatismo, golpes, contusiones, torceduras, esguinces y desgarros.

Muchos de estos accidentes ocurren debido a la desorganización del área de trabajo. Por ejemplo, una caja que queda en el camino, una herramienta tirada en el piso, algunos productos que gotean y ocasionan resbalones. Cuando estos descuidos se suman a la intensidad de las rutinas de trabajo, el resultado puede ser peligroso para todos.

Debido a lo anterior, la normatividad colombiana en seguridad y salud en el trabajo y las estrategias específicas de cada organización para la prevención de accidentes obliga a que se lleve a cabo un análisis de cada uno de los incidentes, eventos que se presentaron y que catalogamos como un “casi me caigo”, “casi me golpeo”, “casi me resbalo”, “estuve a punto de chocarme” con el propósito de identificar las causas que lo generaron y establecer controles para que no se presente un evento no deseado que comprometa la vida e integridad de los trabajadores.

Camilo Gómez, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros explica que existen 5 pautas que reducirán los accidentes, optimizando los recursos, además de prevenir y minimizar el factor de riesgo.

Realizar una auditoría preventiva a la empresa que plasme la situación actual en la que se encuentra, determinar e implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias.

Hacer que los trabajadores perciban el riesgo al que están expuestos y capacitarlos en lo necesario para que tomen conciencia de cómo desempeñar su trabajo de forma segura.

Establecer políticas y buenas prácticas preventivas entre los trabajadores.

Crear canales que promuevan una comunicación preventiva, fluida y activa entre todos los equipos de la empresa.

Invertir en tecnología y estándares para integrar de manera efectiva la prevención en el sistema de gestión de la empresa.

Recuerde que implementar medidas preventivas y correctivas para el control de los accidentes laborales es responsabilidad de todos, de ahí la importancia de la implementación de buenas prácticas.