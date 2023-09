Consejos para que su ropa no huela a humedad

La ropa mal secada tiene un olor particular, conocido como “olor a humedad”. Esto ocurre cuando las prendas de vestir no se secan de la manera correcta debido a climas de lluvia o al no dejarla suficiente tiempo en el sol para que se secaran por completo.

De cualquier manera, este olor es desagradable y puede ser difícil de quitar. Muchas veces las personas cometen el error de aplicarle loción a estas prendas, lo que podría acrecentar el mal olor.

Una de las soluciones para quitar el mal olor podría estar en la cocina. Se trata del bicarbonato de sodio, que tiene propiedades de absorción de malos olores por sus cualidades desodorantes. Incluso, algunas personas lo aplican en la piel para quitar malos olores, pero esto debe evaluarse con un dermatólogo.

Emplear el bicarbonato en la ropa

La aplicación del bicarbonato para quitar el mal olor de las prendas es sencilla. Se debe extender la prenda sobre un soporte y esparcir sobre ella el bicarbonato de sodio, aplicando más en las partes donde el olor es más concentrado.

El bicarbonato actuará en una o dos horas y absorberá los malos olores. Luego, se debe sacudir el bicarbonato restante de las prendas y revisar si la fórmula cumplió su objetivo.

Algo más que debe evitar en estos casos es tratar de poner a secar la ropa en las secadoras, pues puede dar un efecto contrario.

Para evitar el mal olor de la ropa, intente airear periódicamente su armario, y evite guardar la ropa cuando todavía está húmeda, ya que eso puede ocasionar un mal olor en varias de sus prendas.

Dentro de la prevención, expertos también recomiendan verter, al momento del lavado, un chorro de vinagre en la lavadora o también, en algunos casos, se vierte un vaso de limón.