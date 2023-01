El inicio de todo es cuando te preguntas: “¿dónde puedo invertir mi dinero?”, porque, probablemente, estás buscando que tus ingresos aumenten y existen diversas opciones de inversión que tienen riesgos elevados o exigen conocimientos de economía. No te inquietes, puedes instruirte, ir despacio e invertir poco dinero con poco riesgo de pérdidas.

Para iniciar debemos aprender a definir qué es una inversión. Se puede decir que, básicamente, se trata de utilizar tu dinero en proyectos o negocios que te puedan permitir no sólo recuperar lo invertido, sino también, lograr una ganancia sobre dicha inversión.

Invertir en apuestas

Lo principal sería registrarse de manera online en casas de apuestas que sean completamente confiables, legales y fiables, luego es prácticamente necesario dominar un único deporte, esto en el caso de las apuestas deportivas, que han sido las de mayor fama y con las que muchos han logrado incrementar sus ingresos. En el deporte es muy complejo predecir un hecho preciso, pero lo que es más fácil es predecir tendencias.

Jamás habrá una inversión segura, si se quiere beneficios debe haber riesgos, pero que no sean seguras no implica que no se pueda medir el riesgo a tomar, si se quiere ganar dinero hay que arriesgar, estudiando bien cuánto riesgo está dispuesto a tomar en función de la posible ganancia.

Invertir en roboadvisors

Este hace referencia a unos gestores, que se encargarán de invertir nuestro dinero de una manera automatizada en los mejores fondos indexados.

Lo primero sería elegir un robo advisor que sea confiable y que tenga muy buenas valoraciones. El siguiente paso sería llenar un formulario para comprobar cuál es nuestro plan de inversión y objetivos.

Cada plataforma de roboadvisor cobrará comisiones por sus servicios y por el perfil del usuario. La enorme ventaja de invertir en Roboadvisors es que podrás afrontar un nivel de riesgo que sabes que puedes manejar.

Invierte en crear un Blog

Para crear un blog debes aprender posicionamiento SEO, y así conocer qué temas precisos escribir, y qué palabras claves y dudas están escribiendo los usuarios en Google, sobre todo, para posicionar en lo más alto del buscador esos contenidos.

La monetización inicia cuando este blog lo integras como parte de un negocio, por ejemplo, una tienda online, del mismo tema.

Vivirás atrayendo tráfico web cualificado hacia tu página web, con lo que al haber ayudado al usuario a solucionar la duda por la que entró, es posible que se interese más por tu marca y por conocer qué vendes, y si en la primera toma de contacto no logras esa venta, ese usuario en un futuro buscará otra duda que le vuelvas a resolver, y de esta manera formar parte de su vida y teniendo así una marca de confianza.