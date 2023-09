Críticas y apoyo ha recibido una artista por su exposición de arte con modelos desnudas

La artista, que en 2010 conmovió con "The Artist is Present" en el MoMA de Nueva York, donde miles de personas se sentaban frente a ella en silencio forjando íntimos canales de comunicación, no descartó sin embargo realizar en las próximas semanas una intervención "espontánea" en el patio de la Royal Academy.

La Teoría del Apego se centra en las relaciones y los lazos entre las personas, en particular en las relaciones a largo plazo, incluyendo las que existen entre padres e hijos y entre parejas románticas. Getty Images / VANGUARDIA

La Teoría del Apego se centra en las relaciones y los lazos entre las personas, en particular en las relaciones a largo plazo, incluyendo las que existen entre padres e hijos y entre parejas románticas. Getty Images / VANGUARDIA

Este premio no solo celebra el talento emergente en la moda colombiana, sino que también contribuye a fortalecer la posición de Colombia como un centro de creatividad y moda en la región. Fotos suministradas/VANGUARDIA

Este premio no solo celebra el talento emergente en la moda colombiana, sino que también contribuye a fortalecer la posición de Colombia como un centro de creatividad y moda en la región. Fotos suministradas/VANGUARDIA

El apartado dedicado a los "Límites del cuerpo" recoge sus actuaciones más físicas, lo que incluye varias con su expareja Ulay, fallecido de cáncer en 2020, entre ellas "The Lovers, The Great Wall Walk" (1988), en la que ambos caminaron durante 90 días desde orígenes opuestos a lo largo de la Gran Muralla china para encontrarse momentáneamente antes de separarse para siempre.

Imágenes de "Rhythm 2", en la que consumió frente a la audiencia pastillas para la catatonia y la esquizofrenia, se exhiben junto a "The Hero" (2001), dedicada a su difunto padre, y a otros trabajos enmarcados en su niñez en la antigua Yugoslavia.

"El dolor físico es fácil, es el dolor emocional lo que me cuesta", ha declarado hoy. "El sufrimiento es como una puerta para entender al ser humano", agregó.

La "performance" más exigente será la de "House with the Ocean View", en la que tres artistas emularán en distintas fechas la experiencia de la creadora serbia, que en 2002 pasó doce días en tres pequeños espacios abiertos e interconectados en la galería Sean Kelly de Nueva York, sin hablar ni comer, solo bebiendo agua y ritualizando su día a día.

En "Nude with Skeleton" (2002) una mujer desnuda yace bajo un esqueleto, en un reconocimiento de lo efímero de este tipo de arte y de la propia vida, y en "Luminosity" (1997) otra aparece sentada, también sin ropa, en una especie de caballete colgado de una pared.

"No soy feminista, huyo de los ismos. El cuerpo se convirtió en mi medio pero creo que el arte no debe tener género. Solo importa si es bueno o malo. Soy mujer, mi cuerpo es femenino, pero mi arte no tiene género", manifestó.

Abramović puntualizó, no obstante, que "no le parece justo" que sea ella, y no Emin, la primera mujer en exponer a lo grande en la Royal Academy, de la que es miembro honorífico desde 2011.

Le puede interesar: Detienen a un turista acusado de robar dos fragmentos de mármol en la Acrópolis de Atenas