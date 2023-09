¿Cuánto dinero podría perder? Piden la salida de Amparo Grisales por irse contra la imitadora de Rosalía

En el popular programa de talentos “Yo Me Llamo”, la imitadora de Rosalía vivió un emotivo momento cuando Amparo Grisales, una de las juezas del programa, hizo un comentario sobre su peso durante su presentación número 42. Los usuarios en redes sociales estarían presionando su salida, lo que implicaría que la modelo y empresario podría perder una millonaria suma de dinero.

La imitadora interpretó magistralmente “Malamente”, uno de los grandes éxitos de la cantante española, ataviada con un traje rojo y botas blancas.

Sin embargo, el comentario de Grisales sobre la vestimenta de la imitadora, que la hacía lucir más “robusta”, provocó que esta rompiera en lágrimas. La jueza expresó: “Te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso”.

A pesar de la emotiva reacción, la imitadora entendió que el comentario de Grisales no tenía malas intenciones, sino que buscaba perfeccionar los detalles para lograr una mayor semejanza con la cantante española. Con valentía, respondió: “Me pegó un poco lo del peso, pero no pasa nada, sé que tienen razón y voy a trabajar más en eso”.

Por su parte en redes sociales han criticado duramente a Amparo Grisales por sus comentarios y piden su salida del programa. El usuario de Twitter @JoseLuis_JP expresó su descontento con las palabras de Grisales y el co-juez @PipeBueno, quien le dijo a la concursante que no había razón para llorar. El hashtag #YoMeLlamoCancelado y #gordofobia se han vuelto tendencia como muestra de rechazo hacia los comentarios de los jueces.

Otro usuario de Twitter, @rihhmygal, criticó la doble moral del programa, señalando que criticar la voz de Rosalía no estaba permitido, pero hacer comentarios sobre su peso sí.

@Labarbiepiroba también expresó su disgusto por lo que consideró una muestra de gordofobia por parte de Grisales. Mientras tanto, @kaguyasara criticó la forma en que Grisales le habló a la concursante.

Estos incidentes resaltan la importancia de recordar que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que las palabras pueden tener un gran impacto. La empatía y el respeto deben ser siempre la norma en todos los ámbitos, incluyendo los programas de televisión.

Mucho dinero en juego

Sin embargo la polémica podría escalar mucho más allá. De darse la salida de la modelo y jurado colombiana, podría estar perdiendo una millonaria suma de dinero.

Aunque no ha habido una confirmación oficial, las redes sociales se han convertido en el escenario para rumores que sostienen que Amparo Grisales estaría recibiendo una cifra sorprendente por su rol como jurado en el concurso.

Se dice que su compensación alcanzaría aproximadamente los 600 millones de pesos colombianos, una cantidad que ha llamado la atención y ha generado comentarios entre el público y los seguidores del programa.