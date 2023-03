Pareciera que todo lo que gira alrededor del negocio ‘Severo Sinvergüenza’ es polémico. No solo ha estado en boca de todo el mundo desde que se dieron después de que se dieron a conocer los ya famosos videos de la forma como los empleados sirven los wafles que venden, sino también porque las autoridades lo intervinieron.

También negó que se tratara de “prostitución masculina”. “Es un show, pero no es uno sexual. Lo que se puede ver en redes sociales es muy diferente a lo que pasa dentro. Es un juego jocoso con el cual se busca sacarle una sonrisa a nuestros clientes. El resto de lo que sucede no va enfocado a ello”, dijo Camila.

Hablaron otros propietarios

Para el Noticiero 90 Minutos también habló uno de los propietarios del local relatando cómo fue el inicio de este negocio.

“El concepto ya está en otros lugares del mundo. Simplemente se quiso traer a Colombia y darle un toque diferenciador. Estamos abiertos desde hace dos años, y el recibimiento del publico ha sido un éxito”.

Asimismo, en cuanto al concepto y experiencia, aseguró que “lo que queremos es que sea un lugar como dice el nombre, sin vergüenza. Que las personas vengan y disfruten de un espacio donde puedan ser ellas mismas”.

Además, en cuanto al video que se volvió viral indicó que “este tipo de cosas fue algo muy ajeno a lo que realmente pasa dentro del negocio. Cuando han visto esos videos en redes es porque la misma gente viene y genera como ese tipo de contenido. Pero lo que nosotros ofrecemos, es algo obviamente basado en el consentimiento de las personas”.

La inspección a la wafflería artesanal, ubicada en el Parque del Perro, trajo consigo varios requerimientos: no podrán permitir el ingreso de menores de edad, deberán polarizar los vidrios con el objetivo de que las escenas que tienen lugar dentro no puedan ser visualizadas desde el exterior y tendrán que controlar el comportamiento de sus empelados.

“Si no cumple la norma, será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer”, enfatizó Dranguet para medios locales.