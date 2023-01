Cuatro recomendaciones para ahorrar gasolina en tiempos de alta inflación

Y en estos momentos, ahorrar gasolina no es una meta pequeña para 2023: la inflación se mantendrá alta durante el primer trimestre del año, así que no le viene de más ahorrarse en este ítem en cuanto a su automóvil.

Al comprar un carro nuevo, es vital fijarse que el motor tenga tecnologías que minimicen la emisión de gases contaminantes y que cuenten con otras alternativas amigables con el medio ambiente.

Despeje el carro de diferentes objetos que se van acumulando, por más pequeños que sea, hará la diferencia en el impulso de vehículo, se sentirá más ligero y eficiente y así ahorrará gasolina.

3. Uso correcto de las funciones adicionales.

Al estar en ciudades de temperaturas altas, lo ideal es no prender el aire acondicionado sino bajar las ventanas para que esta función no gaste gasolina. Pero, si el trayecto es por carretera, se recomienda lo contrario, no bajar las ventanas para que el aire que entra no rompa el flujo del aire creando un peso que frena la fuerza del carro, y genera mayor trabajo al motor, por ende, gasta más gasolina.