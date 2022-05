$!“Cushioning”: la nueva versión del “arrocito en bajo”

Carlos*, había tenido durante varios años una relación formal con su pareja: ambos se mantenían ocupados con sus trabajos y la rutina había hecho mella en la relación.

Sin embargo, no querían dejarla. Como suele suceder en la mayoría de los casos, Carlos empezó a sentirse atraído por una de sus compañeras de trabajo.

Solía coquetear con ella, pero nada demasiado explícito, nada que pudiera complicarlo.

“De alguna manera tenía miedo de que la relación con mi pareja de tantos años se terminara y yo me quedara solo, así que si de pronto tenía a mi colega interesada, si volvía a la soltería tendría a alguien que me consolara”, explica Carlos.

Suena cínico, pero de alguna manera tiene sentido. ¿El problema? Su pareja lo descubrió una noche en que enviaba un mensaje que parecía inocente, pero no lo era tanto, a su compañera de trabajo.

Por supuesto, la pareja de Carlos hizo las sumas y restas de la relación. ¿El resultado? Le terminó.

La relación de Carlos con su colega no ha llegado a nada aún y él dice que tal vez sea lo mejor.

“El divorcio me dio durísimo financiera y emocionalmente. También me sentía un poco culpable, pero no puedo decir que me arrepiento”, concluye.

Sin embargo, en su rostro sí se refleja tristeza.

El testimonio anterior refleja qué es el “cushioning”, pero expertos le explican sobre esta nueva (y horrible) tendencia en relaciones.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.