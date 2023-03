$!De 50, 60, 70 y 80 años: claro que el rock no ha muerto... pero cómo envejece

La manida frase de “el rock ha muerto” se cae por su propio peso con artistas como Fontaines D.C., Squid y Dry Cleaning revitalizando al género. Pero es innegable que cada vez “envejece” más y una prueba de ello es 2023, un año en el que dos de los Stones cumplen 80 años y los cofundadores de Metallica llegan a los 60, además de otros aniversarios “redondos”.

1943. Las piedras siguen rodando, ahora a 80 km/h

1953. Las rebeldes también llegan a los 70

Kim Gordon (28 de abril) es mítica dentro de la escena alternativa. Con Sonic Youth, banda que ayudó a conformar en 1981 en Nueva York, se convirtió en una diosa del noise rock e influencia para el grunge de Nirvana (Kurt Cobain la hacía sentir como “una hermana mayor”), Pearl Jam y compañía. Le interesa: Justin Bieber recupera la sonrisa tras meses de rara enfermedad También fue inspiración/compañera de lucha del movimiento Riot Grrrl. Suya es la celebre frase “bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock”, resumen de la actitud de esa corriente artístico-social feminista liderada por Kathleen Hanna (Bikini Kill). Tras su tortuoso divorcio de Thurston Moore en 2011, que además supuso el final de la “juventud sónica”, exorcizó sus demonios con su autobiografía “La chicha del grupo” (2015) y continúa con proyectos como Body/Head y Glitterburst, además de una carrera solista y su más reciente producción, “At Issue” (2022), con Loren Connors. Se le adelantó en cumplir los 70 años Kenneth “Boom” Gaspar (3 de febrero), tecladista cuyo nombre no es tan familiar pero que desde 2002 colabora en vivo y en estudio con Pearl Jam.

1963. De metaleros a latinos ¡Qué cosecha de 60 años!

Si habláramos de vinos, la de 1963 es una cosecha excelsa. Para comenzar, el danés Lars Ulrich (26 de diciembre) se mudó cuando era joven a EE.UU. para intentar seguir los pasos de su padre como tenista profesional, pero su verdadera pasión era la batería y buscando formar una banda puso un aviso clasificado en un periódico de Los Ángeles, mismo que fue respondido por James Hetfield (3 de agosto). El resultado: Metallica, una de las agrupaciones más importantes de la historia, así para los más jóvenes “solo sea por la canción de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’”. El 14 de abril lanzarán “72 Seasons”, su undécimo álbum de estudio, y días después comenzarán una ambiciosa gira mundial. También “soplarán las velitas” Scott Ian (31 de diciembre), guitarrista de Anthrax, uno de “Los cuatro grandes del trash metal” (junto a Metallica, Slayer y Megadeth); Billy Gould (24 de abril) y Ruddy Buttom (1 de julio), ambos de Faith No More; Les Claypool (29 de septiembre), rostro y corazón de Primus, y Gordon Gano (7 de junio), cantante de Violent Femmes. Por las islas británicas, se unen a la fiesta Johnny Marr (31 de octubre), fundador de The Smiths y “friendenemy” de Morrisey, y los cantantes Ian Brown (20 de febrero), ex The Stone Roses; Kevin Shields (21 de mayo), de My Bloody Valentine, y Jarvis Cocker (19 de septiembre), a punto de volver a los escenarios con Pulp. En Latinoamérica también se dieron buenas “uvas” 60 años atrás. A los cumpleaños frescos de Sabo Romo (12 de marzo), ex-Caifanes, y Fito Páez (13 de marzo), se sumarán Charly Alberti (27 de marzo), que fue baterista de Soda Stereo; Héctor Buitrago (29 de junio), bajista de Aterciopelados, y Sergio Rotman (6 de noviembre), saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y líder de Cienfuegos.

1973. Buenos nuevos ciencuentones

Los 50 son un punto de inflexión y por la lista de nuevos cincuentones, 2023 marcará la madurez del indie rock. Después de Kyp Malone (27 de febrero), multinstrumentista de TV On The Radio, el 17 de mayo celebrará Josh Homme, que brilla tanto en Queens of the Stone Age como en proyectos paralelos tipo Them Crooked Vultures, Eagles of Death Metal y The Desert Sessions o siendo lujoso acompañante de Iggy Pop. Se les unirán Chino Moreno (20 de junio), de Deftones; John Dolmayan (15 de julio), de System of a Down; Fran Healy (23 de julio), de Travis; el mexicano León Larregui (1 de diciembre), de Zoé, y la argentino-estadounidense Paz Lenchantin (12 de diciembre), de Pixies.

Bonus Track: 1993. El Country-Rock Nonagenario