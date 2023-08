Desaparecido: Se desconoce el paradero del padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho

En medio de la revelación del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, varios medios de comunicación revelaron que el actor español Rodolfo Sancho, estaría viajando a Tailandia, donde se encuentra ya en prisión su hijo. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuál es su paradero exacto.

Sin embargo, otros medios han afirmado que el actor se encuentra en España, refugiado del escándalo mediático que ha supuesto este asesinato. Han conseguido acercarse hasta su entorno, pero no han querido revelar la ubicación para no descubrir el paradero del actor.

Pero recientemente, el programa ‘En boca de todos’, de Cuatro, que no han localizado al actor, y que al parecer no ha podido viajar aún a la isla donde está su hijo, Daniel Sancho, que ya se ha reunido con su abogado.

Sin embargo, el programa ‘Ya es mediodía’ asegura que Rodolfo estaría en Tailandia, al igual que Silvia Bronchalo, madre de Rodolfo Sancho.

Una información que no cuadra con la dada por el abogado de Daniel Sancho, Fernando Oca, quien en la entrada a la cárcel tailandesa movía la cabeza en forma de negación cuando le preguntaban si Rodolfo estaba en la isla. Sin querer entrar en muchos detalles, solo contestaba: “Yo no le he visto”.

Según ‘En boca de todos’, el actor habría enviado un mensaje en el que se identifica y pide disculpas por lo sucedido, aludiendo que “tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. Lo siento. No sé qué se le ha podido pasar por la cabeza”.