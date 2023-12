Desde cine 2X1 hasta cashback son algunos de los beneficios que ofrecen los bancos a sus tarjetahabientes

Para aquellos que buscan una retribución por sus compras, las tarjetas con cashback son una alternativa. Hay muchas opciones entre los bancos que tienen este beneficio, como Banco de Occidente, con sus tarjetas Santafé, que ofrecen cashback de 5% en compras dentro del centro comercial; y Visa Free, que ofrece cashback permanente de 3% en hoteles, aerolíneas y restaurantes.

Otra opción es G-Zero, la tarjeta de Davivienda que, además de no tener cuota de manejo, ofrece cashback de 1% por compras en restaurantes y establecimientos de entretenimiento online.

RappiCard, por su parte, además de ofrecer cuota de manejo $0, ofrece cashback de 1% permanente por cualquier compra en Rappi, y 5% de cashback ilimitado por compras de vuelos, hoteles y renta de carros en Rappi Travel.

Otro de los beneficios más llamativos tiene que ver con los amantes del cine, pues hay tarjetas que ofrecen ciertas promociones. Una de ellas es la tarjeta joven de Bancolombia, con la que la persona podrá tener 2x1 en Cine Colombia todos los días; o la tarjeta American Express Blue, con la que hay 2x1 en Cinemark todos los días.

Los amantes de los conciertos también podrán disfrutar de grandes beneficios con las tarjetas de los bancos del Grupo Aval, como Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y AV Villas, ya que todos estos bancos ofrecen en sus tarjetas de crédito la opción de preventa para eventos.

Justamente en 2022, eran unos de los plásticos que las personas más buscaban para comprar boletas de conciertos antes de que se agotaran.

Hay otros beneficios enfocados en algunas tiendas específicas, los cuales son ideales para quienes suelen comprar en estos lugares. Si se trata de ropa, Bbva ofrece tarjetas como Visa ELA y Visa Studio F, con las que las personas reciben 20% de descuento en la primera compra en las tiendas y 10% en las siguientes.

Davivienda ofrece algunas como la tarjeta Pepe Ganga, con la que se tienen descuentos exclusivos durante todo el año; Scotiabank, con tarjetas Cencosud y PriceSmart, también aplica descuentos; o Serfinanzas con su tarjeta Olímpica, con la que se tiene 40% de descuento todos los miércoles en frutas y verduras y, los jueves, 20% en droguerías La Economía.

Uno de los beneficios más recurrentes son las millas; sin embargo, vale la pena revisar los demás atributos, y así conseguir una tarjeta que cuente con promociones adicionales para que le genere mucho más valor.

Así mismo, varios bancos o entidades tienen plásticos con cuota de manejo $0, con beneficios adicionales, como Rappi Card y Nu, que le ofrecen, además, cashbak por compras.

Es importante que, además de los beneficios, tenga en cuenta las cuotas de manejo y revise si se ajustan a su capacidad de pagos, para que pueda dar un uso adecuado a la tarjeta, y no por un beneficio, resulte pagando altas tasas o inmerso en una deuda difícil de sostener.

“Si viaja a otro país, la reserva de hotel, carros e incluso vuelos no se puede hacer sin tarjeta, pero siempre hay que pensar que se usa para un gasto y se debe pagar en el menor tiempo posible”, asegura Ana Vera Nieto, economista jefe de In On Capital.

Una estrategia para captar clientes

Si bien estos beneficios suelen ser atractivos por las promociones que traen consigo, no dejan de ser una herramienta de los bancos para captar más usuarios, por lo que la atención debe estar enfocada siempre en los costos . “Los beneficios, pueden ser atractivos al principio y, para el caso de lo viajeros frecuentes, pueden representar un ahorro real, pero en primera instancia son una estrategia comercial de captación de clientes. En la adquisición y uso de una tarjeta de crédito debe primar el costo de capital asociado al producto, en este caso la tasa de interés”, asegura Alexander Ríos, fundador de Iverxia.

