“Mis antepasados fueron muchos negros y negras cimarrones, dejaron por estas tierras muchas de las tradiciones”.

Así empieza un sencillo bullerengue que Yira Miranda escribió hace más de una década y en el que trataba de enunciar “la sensibilidad que despierta el reconocer mis raíces, el pasado a partir de una experiencia colectiva de reconstrucción de memoria histórica familiar”, cuenta en entrevista la investigadora y cantaora.

Yira Miranda considera que podemos celebrar la afrocolombianidad, pero no si hacer un ejercicio de memoria que reconozca las luchas que las personas afrodescendientes tienen que seguir dando por el reconocimiento de sus derechos y para dejar de lado que “este mes, este día, es una mera fecha en la que terminamos exotizando lo afro desde la estética hasta su música. Como dice Nicolás Guillen -en el mundo negro no todo es tambor, macumba, rumba y vudú”. De todas formas, esto no le quita el poder que han tenido las expresiones artísticas afrodescendientes para contar y cantar las otras verdades sobre lo vivido”, explica.