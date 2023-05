Hoy, en el Día de Star Wars, el realizador David Carlier cuenta su pasión por la saga: ¿cómo nació esta celebración?

El director de la serie santandereana “Macho” y reconocido realizador audiovisual, David Carlier, es un apasionado de Star Wars, la saga de ciencia ficción creada por el cineasta estadounidense George Lucas y que celebra su día hoy.

Su gusto por este universo nació a mediados de los 90, cuando veía las películas de la primera trilogía en la televisión los domingos en la noche en el muy clásico canal peruano Frecuencia Latina.

Con el paso de los años, David siguió fielmente la evolución de la saga, que se amplió con una segunda trilogía que narraba el origen del villano más emblemático: Darth Vader. David tuvo la oportunidad de ver estas películas en el cine y quedó fascinado por el camino del héroe que se convierte en antagonista.

David no solo se conformó con ver las películas, sino que también se sumergió en el vasto universo expandido de Star Wars, que incluye libros, cómics, videojuegos y series de televisión. Adquirió una colección de libros que narraban historias que ocurrían durante las primeras películas, la 4, 5 y 6, y así entendió muchas cosas fuera del contexto de las películas. Actualmente sigue todas las series que se han estrenado en la plataforma Disney+, como “The Mandalorian” y “The Bad Batch”.

David comparte su afición con su hermano, Juan Manuel, que tiene una colección muy grande de figuras de los personajes y naves de Star Wars. Él también tiene algunos objetos relacionados con la saga, como un par de cuadros y todas las películas en su colección original. Para él, Star Wars es más que una simple historia de fantasía espacial, es una fuente de inspiración y diversión que le hace volver a ser un niño.

Así es como David vive su fanatismo por Star Wars, una enfermedad que sufren muchos otros como él, y que les hace sentir parte de una galaxia muy, muy lejana.

A continuación, más datos sobre el Día de Star Wars.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo como el Día de Star Wars?

El 4 de mayo es una fecha especial para los fans de la saga de Star Wars o la “Guerra de las Galaxias”, ya que se conmemora el Star Wars Day, un día dedicado a celebrar el universo creado por George Lucas. Pero, ¿cuál es el origen de esta efemérides?

Aunque muchos podrían pensar que se trata del día del estreno de la primera película de la saga, en 1977, o del inicio del rodaje, en 1976, lo cierto es que el Star Wars Day tiene un origen más curioso y político.

Todo se remonta al 4 de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. El mensaje decía: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicidades).

La frase era un juego de palabras con la famosa expresión “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), que se popularizó con las películas de Star Wars. Así, el 4 de mayo quedó asociado con la saga y los fans empezaron a usarlo como una forma de saludarse y rendir homenaje a su pasión.