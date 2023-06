$!Día del Padre: Cinco consejos para volver al mundo de las citas

Bumble comparte cinco consejos prácticos para los papás que buscan navegar el mundo de las citas en línea:

1. Sé sincero sobre tus hijos: Si hablas sobre tus hijos en tu perfil o incluyes sus fotos es tu decisión, pero cuanto antes los menciones, mejor. Ser honesto sobre tus responsabilidades como padre permite a una pareja potencial saber cuáles son tus prioridades y ayuda a gestionar las expectativas de la otra persona dentro de la relación

2. Indica tu disponibilidad con antelación: Puede ser decepcionante cuando un buen prospecto y una conversación prometedora no llevan a ninguna parte porque los horarios no coinciden. Imagina que sales con alguien que trabaja por las noches; con el tiempo que dedicas a la paternidad, sería muy difícil que esa relación funcionara. Intenta desde un inicio ser transparente sobre tus tiempos. Lo mismo ocurre con tu disponibilidad emocional. Si hay ciertos momentos del día o de la semana en los que debes dedicarte más a tus hijos, es conveniente que lo comuniques para que las demás personas no piensen que los estás dejando de lado.