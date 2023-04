$!Día Mundial de la Marihuana: Así ha cambiado la forma en que la vemos

“Todo lo que sucedía en mi vida era terrible para mí. Hasta llegué a tener ataques de pánico”, cuenta. Y dice que alguna vez probó la marihuana, pero como no le gusta hacer cosas ilícitas, no siguió con su consumo, aunque en esos momentos se sentía más tranquila.

William Brooke O’Shaughnessy, el “abuelo” de la investigación del cannabis que introdujo la marihuana en la medicina occidental hace 150 años.

El cannabis es originario de Asia central y ha sido utilizado por diferentes culturas a lo largo de la historia. Hay diferentes subespecies de cannabis, cada una con diferentes propiedades y usos.

El CBD (cannabidiol), en particular, ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de ciertas enfermedades y tiene propiedades antioxidantes y neuroprotectoras.

“Desde que se regularizó el cannabis en Colombia estoy comprando las goticas y me ayuda. No digo que son mágicas y es verdad que a veces me levanto un poco embotada, pero sí me siento un poco más tranquila”, concluye Paula.

En Bucaramanga existen al menos cinco sitios donde se puede conseguir cannabis medicinal, si bien el algunos de ellos se exige receta médica.

El Día Mundial de la Marihuana, que se celebra hoy, 20 de abril, tiene su origen en 1971, en California, donde un grupo de estudiantes, Los Waldos, se reunían a las 4:20 de la tarde para fumar marihuana, estableciendo así este día.

Y aunque su uso fue estigmatizado durante el siglo veinte, eso está cambiando.

A continuación, una línea de tiempo sobre su uso y sus propiedades que nos muestra cómo ha cambiado la forma en que la percibimos.