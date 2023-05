Diego Sanz: El creador del grupo de Facebook que rescata la memoria histórica de Bucaramanga

Diego Sanz es administrador de Empresas de la Unab, pero su interés por la historia de Bucaramanga comenzó cuando era niño y vivía en la casa de su abuela materna.

“Ella me contaba historias sobre Bucaramanga y lugares que ya no existían, como el teatro Garnica. Aunque en ese momento me parecía interesante, no había muchas fotos o información disponible”, cuenta.

Sin embargo, cuando estaba estudiando, empezó a revisar todos los libros sobre Bucaramanga y hubo uno, en particular, que lo cautivó: el de la Electrificadora de Santander, publicado en 1991. A partir de allí, su amor por la historia ya no se detuvo.

En 2008, a Diego le regalaron unas postales de Gavassa, la reconocida familia amante de la fotografía en Santander y responsable de registros icónicos de la ciudad.