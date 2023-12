Diez alimentos ideales para sobrevivir al guayabo, según expertos

La fatiga, la debilidad, la sed descontrolada, la sequedad en la boca, y el infaltable dolor de cabeza son las principales consecuencias de una noche llena de bebidas alcohólicas, sin control. Algunos esperan pasarse por alto estos síntomas, y salir ilesos del efecto que traen a la mañana siguiente unos grados de alcohol. No siempre es posible.

Los síntomas de la resaca empiezan a manifestarse en el cuerpo cuando el alcohol en la sangre baja de manera importante hasta alcanzar, o casi alcanzar, cero grados. Por esto, por lo general el efecto es máximo a la mañana siguiente.

Allí empiezan a incrementar los síntomas y aparecen otros como náuseas, vómitos, dolor estomacal, menos horas de sueño o sueño de mala calidad, aumento de la sensibilidad a la luz y al sonido, mareos o sensación de que la habitación gira, temblores, menor capacidad para concentrarse y hasta alteraciones del estado de ánimo.

¿Qué hacer? No hay una fórmula mágica, ni una receta que cure rápidamente los síntomas. Según la médico Natalia Ramírez Barbosa, “el guayabo es un estado de deshidratación por el efecto del alcohol en el cerebro. Lo que hay que hacer es mantener una buena hidratación a base de sales de rehidratación como suero. Las bebidas como el Gatorade no reemplazan los electrolitos perdidos, y es muy dulce, así que no sirve”.

Aquí las recomendaciones de los expertos para que pueda devolverle a su cuerpo los nutrientes y agua que perdió.

Reglas de oro antes de la fiesta

Luis Carlos Alvarado, médico General y cirujano, especialista en Medicina Familiar y coordinador del programa de fisiología de la Universidad El Bosque, afirma que es fundamental no romper estas reglas:

1. Evitar la mezclar con otras bebidas alcohólicas. Es decir, evitar el consumo de whisky con vodka, o el vodka con cerveza. Eso precipitaría a un estado de embriaguez mucho más importante, y eso a un estado de guayabo, que en pocas palabras es hipoglucemia, que significa bajo en azúcar y deshidratación.

2. Evitar el consumo de alcohol con el estómago vacío. Si yo no tengo alimentos en del estómago al consumir alcohol, se aumenta la absorción de ese alcohol a nivel del estómago y rápidamente precipitaría a que usted se sienta alcoholizado, es decir embriagado y el guayabo va a ser mucho más intensos.

¿Cómo curarse en tiempo récord?

La profesional Natalia Ramírez Barbosa señala que lo recomendable es comer alimentos que aporten sales y agua.

Y el médico General Luis Carlos Alvarado, por su parte, señala que “entre más grasoso sea el alimento más va a competir con la absorción a nivel del estómago, y más difícil va a ser que ese alcohol se absorba a nivel del estómago y llegue la embriaguez.

Por tanto, estos son los alimentos que el chef Juan Camilo Reyes recomienda, en concordancia con las recomendaciones de los expertos en salud.

1. Caldo de morillo: un caldo ligero, proteína y carbohidratos, una buena opción para pasar el guayabo.

2. Consomé de pollo: otro caldo más a la lista. Su contenido de sodio lo hace bastante bueno para el guayabo.

3. Huevos revueltos: son sinónimo de proteínas, vitaminas y minerales. También contienen cisteína, igual que la leche, por lo que pelean con fuerza contra la resaca.

4. Una taza de café: la cafeína le ayudará con el dolor de cabeza, por otro lado, es una bebida hidratante, debe tomarse sin azúcar para aprovechar todos sus beneficios.

5. Una changua: la leche a menos que sea intolerante a la lactosa es una manera controlar su estómago.

6. Frutas que le ayuden con el estado de deshidratación, como la papaya o la patilla.

7. Jugos con aquellas frutas que contengan vitamina C.

8. Tostada o galletas: pueden servir para subir el azúcar en la sangre y asentar el estómago.

9. Banano: son especialmente ricos en potasio y pueden ayudar a reponer las reservas de su cuerpo.

10. La carne es una de las proteínas que le pueden ayudar a su cuerpo a manejar mejor la resaca. Un caldo de costilla podría ser una buena opción.