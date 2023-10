Doble de ‘Messi’ se habría aprovechado de su parecido para acostarse con varias mujeres

Aunque las denuncias se remotan al año 2019, para ese entonces, el acusado respondió de la sigueinte manera: “Una noticia falsa ha sido tendencia en las redes sociales con respecto a dormir con 23 mujeres porque pensaron que era Lionel Messi. Por favor, no jueguen con la reputación y la credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien habría protestas y eso me llevaría a ser procesado. Sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionles. Si esta noticia fuera cierta ya estaría en la cárcel. No la crean, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de limpiar mi nombre”.