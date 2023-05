Domiciliario se 'ganó el cielo' por lo que hizo con estos dos abuelos habitantes de calle

Un domiciliario compartió en su cuenta de TikTok lo que hizo por dos abuelitos que no tienen hogar y suelen dormir cerca de un puente en Perú. Dice que dio a conocer la historia porque busca que otros, como él, les den una mano a los habitantes de calle de la tercera edad.

En el video, el joven relató que lo llamaron para hacer una última entrega de comida. Pasaba la una de la madrugada y el repartidor llegó al sitio, pero el cliente, afirmó, nunca apareció ni le respondió.

Seguidamente, luego de la larga espera sin obtener alguna respuesta, desde la aplicación le indicaron que el pedido debía devolverlo mañana o de lo contrario tendría que pagarlo.

El noble gesto del joven

Jeimspe era consiente que la comida se dañaría en unas horas, así que tomó una noble decisión. Condujo hacia una zona marginada en donde sabía encontraría a una pareja de abuelos que viven en la calle, así que el objetivo era brindarles una comida digna.

“Qué estupidez devolver MAÑANA cuando es comida y la comida se malogra, entonces recordé que en la cesta, ubicado en Av. las torres San Luis vivían dos abuelitos, señores de la tercera edad los cuales dormían en una pequeña chocita”, contó.

De esta manera, Jeimspe se dirigió a la zona mencionada y encontró a la familia que buscaba, un grupo de adultos mayores que viven en condición de calle. A pesar de que al inicio estuvieron algo desconfiados, luego recibieron la comida caliente que Jeimspe quería obsequiarles.

Las reacciones

El video ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios en TikTok en donde las personas reconocieron la buena intención del domiciliario. Pequeños detalles que hacen la diferencia y devuelve la esperanza a las personas al saber que aún existe gente buena.

“De verdad debo comenzar por agradecer a Dios por lo que me da sea poco o mucho hay gente que no tiene nada perdóname señor ”; “Bendiciones hermano a ti y a tu familia, sigue así, lo máximo”; “Eres una gran persona ”; “Te mereces tu like una y mil veces más gente así”; “Que Dios te multiplique lo que haces”, fueron algunos comentarios a la publicación.