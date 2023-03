¿Dónde están los ladrones? es un álbum en español que se estrenó el 29 de septiembre de 1998, con letras de sentido poético y otras con una mezcla de “protesta política”.

Shakira, a través de su Instagram, informó que este trabajo discográfico alcanzó 1.000′000.000 de reproducciones en Spotify.

El álbum tiene una duración de 41 minutos y 13 segundos. Está compuesto por 11 canciones: Ciega, Sordomuda; Si te Vas; Moscas en la Casa; No Creo; Inevitable; Octavo Día; Que Vuelvas; Tú; ¿Dónde están los Ladrones?; Sombra de ti y Ojos así, esta última con la famosa estrofa en árabe.

Con dos historias en la red social social, la colombiana adjuntó un enlace que lleva al álbum en Spotify. La cantante le dio difusión a un trabajo discográfico que realizó con la colaboración de Luis Fernando Ochoa, Léster Méndez y Emilio Estefan Jr, tanto en la composición de varios temas, como en la producción de varios de los videos.

Por otra parte, han pasado seis años desde que Shakira presentó su último trabajo de estudio, El Dorado, con el que rindió tributo a la cultura colombiana. Fue lanzado el 26 de mayo de 2017, contenía canciones como Me enamoré, Perro Fiel y La Bicicleta, sencillo con la colaboración de Carlos Vives, y que también mencionó a Piqué para que visitara las playas del Tayrona.

Recientemente, se filtró el supuesto listado de canciones que presentaría la colombiana en su próximo trabajo de estudio, titulado Deseo Inherente y que estaría compuesto por aproximadamente 19 tracks musicales entre los que se encuentran Te Felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y Copa vacía junto a Manuel Turizo.

Esto se filtró en @moluscotv.clips/Instagram con comentarios como: “algo me dice que todas las canciones van a estar dedicadas a su ex”; “va con toda la Patrona”; “si quiere llegar al número 1 en Billboard, debe colaborar con Bad Bunny”; “debió ponerle ‘aún no se me va Piqué y el enojo’”; “si colabora con Bad Bunny, rompen todos los récords del mundo”; entre otros.