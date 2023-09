$!“¿Dónde están los ladrones?”, la producción que hizo global a Shakira cumple 25 años

Hace 25 años Shakira publicó, con ilusión, su cuarto álbum de estudio, “¿Dónde están los ladrones?”, y nunca se imaginó que esa producción, que incluye clásicos como “Ojos así” o “Inevitable”, iba a cambiar su carrera, la iba a convertir en una artista global.

El proceso de este trabajo, sin embargo, no fue fácil. El álbum se llama justamente “¿Dónde están los ladrones?” porque en el aeropuerto de Bogotá le robaron una maleta en la que estaban escritas las canciones que iba a publicar ese año, por lo que tuvo que empezar de cero.

“Cuando estaba en un aeropuerto me robaron una maleta y en una de esas maletas estaban mis canciones y no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático. Estaba a punto de empezar este nuevo álbum (...) estaban todas las canciones sin corregir”, dijo en una entrevista con MTV en 1998 una joven Shakira, que estaba peinada con trenzas y llevaba el cabello tinturado de varios colores.

Y es que aunque “los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco”, al final fueron “nueve meses de trabajo de estudio, de no ver la luz porque en el estudio no hay ventanas”, que catapultaron la carrera de una artista que en esa época ya era famosa en América Latina.